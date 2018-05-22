Кудрин пообещал «не ронять планку» на посту главы Счетной палаты

Вячеслав Володин представил коллективу Счетной палаты нового руководителя.
На встрече с сотрудниками контрольной структуры спикер Госдумы подчеркнул, что Алексей Кудрин почти всю жизнь посвятил управлению финансами и вопросам финансового контроля. Именно этот фактор, по словам Володина, стал основополагающим при рассмотрении его кандидатуры.
В свою очередь сам Кудрин поблагодарил свою предшественницу Татьяну Голикову и пообещал уже с начала следующей недели активно включиться в работу Счетной палаты. На этой же неделе Кудрин отправится Петербург, где будет принимать участие в международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».
Алексей Кудрин: «Я постараюсь эту планку не ронять. Уже с понедельника я приму участие в работе коллегии. Сразу же начнем с рассмотрения Минфина на заседании коллегии».
Напомним, сегодня Госдума поддержала назначение бывшего министра финансов на пост руководителя Счетной палаты. Ранее кандидатуру Алексея Кудрина внес в Госдуму Владимир Путин.
Пост главы Счетной палаты освободился после того, как Госдума освободила от должности Татьяну Голикову. Она получила пост вице-премьера в новом правительстве.
В свою очередь сам Кудрин поблагодарил свою предшественницу Татьяну Голикову и пообещал уже с начала следующей недели активно включиться в работу Счетной палаты. На этой же неделе Кудрин отправится Петербург, где будет принимать участие в международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».
Алексей Кудрин: «Я постараюсь эту планку не ронять. Уже с понедельника я приму участие в работе коллегии. Сразу же начнем с рассмотрения Минфина на заседании коллегии».
Напомним, сегодня Госдума поддержала назначение бывшего министра финансов на пост руководителя Счетной палаты. Ранее кандидатуру Алексея Кудрина внес в Госдуму Владимир Путин.
Пост главы Счетной палаты освободился после того, как Госдума освободила от должности Татьяну Голикову. Она получила пост вице-премьера в новом правительстве.
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