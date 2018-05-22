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    Кудрин пообещал «не ронять планку» на посту главы Счетной палаты

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    Кудрин пообещал «не ронять планку» на посту главы Счетной палаты

    Кудрин пообещал «не ронять планку» на посту главы Счетной палаты

    Кудрин пообещал «не ронять планку» на посту главы Счетной палаты
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Вячеслав Володин представил коллективу Счетной палаты нового руководителя.

    На встрече с сотрудниками контрольной структуры спикер Госдумы подчеркнул, что Алексей Кудрин почти всю жизнь посвятил управлению финансами и вопросам финансового контроля. Именно этот фактор, по словам Володина, стал основополагающим при рассмотрении его кандидатуры.

    В свою очередь сам Кудрин поблагодарил свою предшественницу Татьяну Голикову и пообещал уже с начала следующей недели активно включиться в работу Счетной палаты. На этой же неделе Кудрин отправится Петербург, где будет принимать участие в международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

    Алексей Кудрин: «Я постараюсь эту планку не ронять. Уже с понедельника я приму участие в работе коллегии. Сразу же начнем с рассмотрения Минфина на заседании коллегии».

    Напомним, сегодня Госдума поддержала назначение бывшего министра финансов на пост руководителя Счетной палаты. Ранее кандидатуру Алексея Кудрина внес в Госдуму Владимир Путин.

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