Госдума проголосовала за назначение Кудрина главой Счетной палаты

Депутаты поддержали кандидатуру Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты.
При необходимых 226 голосах кандидатуру бывшего министра финансов поддержали 264 депутата. Против выступили 43. Еще 43 депутата при голосовании воздержались, передает «Интерфакс».
Ранее Госдума предложила главе государства четырех кандидатов на пост руководителя Счетной палаты. Кандидатуру Кудрина поддержала «Единая Россия». Также президенту были предложены кандидатуры депутата Юрия Синельщикова (КПРФ), аудитора Максима Рохмистрова (ЛДПР) и главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»). Накануне Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Алексея Кудрина.
Пост председателя Счетной палаты освободился после того, как Госдума освободила от должности Татьяну Голикову председателя Счетной палаты РФ. Она перешла на пост вице-премьера в новом правительстве. Отметим, что во время последнего слова перед депутатами Голикова не смогла сдержать эмоции и расплакалась.
Ранее Госдума предложила главе государства четырех кандидатов на пост руководителя Счетной палаты. Кандидатуру Кудрина поддержала «Единая Россия». Также президенту были предложены кандидатуры депутата Юрия Синельщикова (КПРФ), аудитора Максима Рохмистрова (ЛДПР) и главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»). Накануне Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Алексея Кудрина.
Пост председателя Счетной палаты освободился после того, как Госдума освободила от должности Татьяну Голикову председателя Счетной палаты РФ. Она перешла на пост вице-премьера в новом правительстве. Отметим, что во время последнего слова перед депутатами Голикова не смогла сдержать эмоции и расплакалась.
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