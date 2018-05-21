Путин выбрал Кудрина на пост главы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру
экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина для рассмотрения на пост главы Счетной палаты.
О внесении кандидатуры Кудрина РИА Новости сообщили в пресс-службе Госдумы. Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.
Ранее Госдума предложила главе государства четырех кандидатов на пост руководителя СП. Кроме Кудрина, ими стали первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По закону президент выбирает одну из предложенных кандидатур и вносит на утверждение в Госдуму. Если ни одна из кандидатур президента не устраивает, то он может предложить свой вариант.
На прошлой неделе Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ. Во время последнего слова перед депутатами экс-глава ведомства, которая перешла на пост вице-премьера в новом правительстве, расплакалась.
Председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет.
Ранее Госдума предложила главе государства четырех кандидатов на пост руководителя СП. Кроме Кудрина, ими стали первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По закону президент выбирает одну из предложенных кандидатур и вносит на утверждение в Госдуму. Если ни одна из кандидатур президента не устраивает, то он может предложить свой вариант.
На прошлой неделе Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ. Во время последнего слова перед депутатами экс-глава ведомства, которая перешла на пост вице-премьера в новом правительстве, расплакалась.
Председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет.
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