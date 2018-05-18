«Губернаторский призыв»: новые лица в кабмине РФ

Владимир Путин после встречи с Дмитрием Медведевым подписал указы о назначениях министров и
вице-премьеров. Правительство обновилось примерно наполовину. Ключевые министры — обороны, иностранных и внутренних дел — свои посты сохранили. Но и новички — в основном люди, известные по госслужбе. Среди них сразу несколько губернаторов, «выходец» из ФСБ и глава крупного банка.
Представив накануне слегка измененную структуру нового правительства, Дмитрий Медведев сегодня назвал фамилии тех, с кем он собирается работать.
Дмитрий Медведев: «Как мы с вами и договаривались, я готов это сделать. Называю тогда всех? Первый заместитель председателя правительства — министр финансов — Силуанов Антон Германович. Вице-премьер Татьяна Голикова. Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев».
В списке вице-премьеров — никаких изменений из ранее озвученного списка. Вместе с Татьяной Голиковой и Юрием Трутневым — Дмитрий Козак (топливно-энергетический комплекс и промышленность), Алексей Гордеев (сельское хозяйство), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (оборонно-промышленный комплекс), Максим Акимов (цифровое развитие, связь и массовые коммуникации), Ольга Голодец (культура и спорт) и Константин Чуйченко (руководитель аппарата правительства).
Остался на своей должности министр обороны. Кроме Сергея Шойгу, сохранили свои должности Сергей Лавров (МИД), Владимир Колокольцев (МВД), Владимир Мединский (министерство культуры), Денис Мантуров (министерство промышленности и торговли), Александр Коновалов (министерство юстиции), Вероника Скворцова (Минздрав), Максим Орешкин (Минэкономразвития), Александр Новак (министерство энергетики), Павел Колобков (министерство спорта), Ольга Васильева (министерство просвещения) и Максим Топилин (министерство труда и социальной защиты).
Таким образом, из прошлого кабмина не вошли в состав нового 13 человек: Александр Ткачёв, Михаил Мень, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Лев Кузнецов, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько и Михаил Абызов.
Зато в списке министров появились новые лица. Это назначенный главой МЧС уроженец Петербурга и кадровый офицер ФСБ Евгений Зиничев. Несколько лет он служил в личной охране Службы безопасности президента, сопровождая Владимира Путина в рабочих поездках. А широкой публике стал известен после назначения в 2016-м исполняющим обязанности калининградского губернатора. Последняя должность перед назначением — заместитель директора ФСБ.
Министром сельского хозяйства вместо Александра Ткачёва стал Дмитрий Патрушев, старший сын Николая Патрушева — секретаря Совета безопасности России. До этого он занимал должность председателя правления «Россельхозбанка». Пост министра транспорта вместо Максима Соколова займет Евгений Дитрих, работавший в Минтрансе первым замом.
40-летний Константин Носков станет главой министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. До этого он возглавлял Аналитический центр при правительстве, а еще раньше, в 2000-х, был экономическим аналитиком программы «Большие деньги» на НТВ.
Сергей Чеботарёв, замначальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, станет министром по делам Северного Кавказа. А бывший руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков займет должность министра науки и высшего образования.
Отдельно надо сказать о «губернаторском призыве». Сразу три губернатора получили министерские портфели в новом кабинете. Это Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, он станет главой Минприроды вместо Сергея Донского. Владимир Якушев, губернатор Тюменской области, займет должность министра строительства и ЖКХ. И 37-летний Александр Козлов, губернатор Амурской области — его назначили на пост министра по развитию Дальнего Востока.
Назначенная на пост вице-премьера Татьяна Голикова сегодня уже представила Ольгу Васильеву в качестве министра просвещения. И сегодня же стало известно, что выборы губернаторов Амурской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, главы которых вошли в новый состав правительства, пройдут в единый день голосования 9 сентября.
Дмитрий Медведев: «Как мы с вами и договаривались, я готов это сделать. Называю тогда всех? Первый заместитель председателя правительства — министр финансов — Силуанов Антон Германович. Вице-премьер Татьяна Голикова. Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев».
В списке вице-премьеров — никаких изменений из ранее озвученного списка. Вместе с Татьяной Голиковой и Юрием Трутневым — Дмитрий Козак (топливно-энергетический комплекс и промышленность), Алексей Гордеев (сельское хозяйство), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (оборонно-промышленный комплекс), Максим Акимов (цифровое развитие, связь и массовые коммуникации), Ольга Голодец (культура и спорт) и Константин Чуйченко (руководитель аппарата правительства).
Остался на своей должности министр обороны. Кроме Сергея Шойгу, сохранили свои должности Сергей Лавров (МИД), Владимир Колокольцев (МВД), Владимир Мединский (министерство культуры), Денис Мантуров (министерство промышленности и торговли), Александр Коновалов (министерство юстиции), Вероника Скворцова (Минздрав), Максим Орешкин (Минэкономразвития), Александр Новак (министерство энергетики), Павел Колобков (министерство спорта), Ольга Васильева (министерство просвещения) и Максим Топилин (министерство труда и социальной защиты).
Таким образом, из прошлого кабмина не вошли в состав нового 13 человек: Александр Ткачёв, Михаил Мень, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Лев Кузнецов, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько и Михаил Абызов.
Зато в списке министров появились новые лица. Это назначенный главой МЧС уроженец Петербурга и кадровый офицер ФСБ Евгений Зиничев. Несколько лет он служил в личной охране Службы безопасности президента, сопровождая Владимира Путина в рабочих поездках. А широкой публике стал известен после назначения в 2016-м исполняющим обязанности калининградского губернатора. Последняя должность перед назначением — заместитель директора ФСБ.
Министром сельского хозяйства вместо Александра Ткачёва стал Дмитрий Патрушев, старший сын Николая Патрушева — секретаря Совета безопасности России. До этого он занимал должность председателя правления «Россельхозбанка». Пост министра транспорта вместо Максима Соколова займет Евгений Дитрих, работавший в Минтрансе первым замом.
40-летний Константин Носков станет главой министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. До этого он возглавлял Аналитический центр при правительстве, а еще раньше, в 2000-х, был экономическим аналитиком программы «Большие деньги» на НТВ.
Сергей Чеботарёв, замначальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, станет министром по делам Северного Кавказа. А бывший руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков займет должность министра науки и высшего образования.
Отдельно надо сказать о «губернаторском призыве». Сразу три губернатора получили министерские портфели в новом кабинете. Это Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, он станет главой Минприроды вместо Сергея Донского. Владимир Якушев, губернатор Тюменской области, займет должность министра строительства и ЖКХ. И 37-летний Александр Козлов, губернатор Амурской области — его назначили на пост министра по развитию Дальнего Востока.
Назначенная на пост вице-премьера Татьяна Голикова сегодня уже представила Ольгу Васильеву в качестве министра просвещения. И сегодня же стало известно, что выборы губернаторов Амурской и Тюменской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, главы которых вошли в новый состав правительства, пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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