Путин подписал указы о назначениях в новом правительстве

Евгений Зиничев сменил Владимира Пучкова на посту главы МЧС. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Другим указом Пучков освобожден от должности министра.
Новым главой Минсельхоза стал Дмитрий Патрушев, Владимир Якушев теперь будет руководить Минстроем, а Дмитрий Кобылкин — Минприроды. Министерство транспорта возглавит Евгений Дитрих, а Минвостокразвития — губернатор Амурской области Александр Козлов.
Кроме того, новым министром по делам Северного Кавказа стал Сергей Чеботарёв. Главой созданного Министерства просвещения стала Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования назначили Михаила Котюкова. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (бывшее Минкомсвязи) стал руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Носков.
Свои посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэнерго Александр Новак.
Первым вице-премьером стал Антон Силуанов. За ним также сохраняется пост главы Минфина. Заместителями председателя правительства также назначили Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец, Максима Акимова, Юрия Трутнева и Константина Чуйченко.
Список министров:
Министр просвещения — Ольга Васильева
Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков
Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
Министр юстиции — Александр Коновалов
Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв
Министр иностранных дел — Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Министр культуры — Владимир Мединский
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков
Министр энергетики — Александр Новак
Министр экономического развития — Максим Орешкин
Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев
Министр финансов — Антон Силуанов
Министр здравоохранения — Вероника Скворцова
Министр транспорта — Евгений Дитрих
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
Министр труда и соцзащиты — Максим Топилин
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр спорта — Павел Колобков
Список вице-премьеров:
Антон Силуанов — первый заместитель председателя правительства
Виталий Мутко — строительство
Татьяна Голикова — соцблок
Алексей Гордеев — АПК
Дмитрий Козак — промышленность и энергетика
Юрий Борисов — ОПК
Ольга Голодец — культура и спорт
Максим Акимов — цифровая экономика, транспорт и связь
Константин Чуйченко — руководитель аппарата правительства
Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в ДФО.
Кроме того, новым министром по делам Северного Кавказа стал Сергей Чеботарёв. Главой созданного Министерства просвещения стала Ольга Васильева, а министром науки и высшего образования назначили Михаила Котюкова. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (бывшее Минкомсвязи) стал руководитель Аналитического центра при правительстве Константин Носков.
Свои посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава Минэнерго Александр Новак.
Первым вице-премьером стал Антон Силуанов. За ним также сохраняется пост главы Минфина. Заместителями председателя правительства также назначили Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец, Максима Акимова, Юрия Трутнева и Константина Чуйченко.
Список министров:
Министр просвещения — Ольга Васильева
Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков
Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
Министр юстиции — Александр Коновалов
Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв
Министр иностранных дел — Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Министр культуры — Владимир Мединский
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков
Министр энергетики — Александр Новак
Министр экономического развития — Максим Орешкин
Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев
Министр финансов — Антон Силуанов
Министр здравоохранения — Вероника Скворцова
Министр транспорта — Евгений Дитрих
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
Министр труда и соцзащиты — Максим Топилин
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр спорта — Павел Колобков
Список вице-премьеров:
Антон Силуанов — первый заместитель председателя правительства
Виталий Мутко — строительство
Татьяна Голикова — соцблок
Алексей Гордеев — АПК
Дмитрий Козак — промышленность и энергетика
Юрий Борисов — ОПК
Ольга Голодец — культура и спорт
Максим Акимов — цифровая экономика, транспорт и связь
Константин Чуйченко — руководитель аппарата правительства
Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в ДФО.
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