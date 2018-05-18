Кандидаты в новый состав кабмина: полный список

Владимир Путин провел в Сочи встречу с Дмитрием Медведевым, на которой ему был представлен список кандидатов в новое правительство. Президент согласился с предложениями премьера по составу кабмина.
Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Евгения Зиничева вместо Владимира Пучкова на пост главы МЧС. На должность министра просвещения премьер выдвинул Ольгу Васильеву, а министра науки и высшего образования — Михаила Котюкова.
На пост министра по развитию Дальнего Востока выдвинут Александр Козлов, возглавляющий в настоящее время Амурскую область. Министром природных ресурсов, по предложению Медведева, вместо Сергея Донского станет Дмитрий Кобылкин. Владимир Колокольцев сохранит должность главы МВД, как и Сергей Шойгу пост министра обороны. Сергей Лавров также останется на посту главы МИД. Свою должность сохранил и Владимир Мединский. На пост министра спорта предложена кандидатура Павла Колобкова, который занимал эту должность и в прежнем составе правительства.
Министерство юстиции возглавит Александр Коновалов, министром по делам Северного Кавказа станет Сергей Чеботарёв, главой Минстроя — тюменский губернатор Владимир Якушев, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков, главой Минэкономразвития в новом правительстве РФ останется Максим Орешкин. На пост министра сельского хозяйства предложен Дмитрий Патрушев, а министра труда и соцзащиты — Максим Топилин.
Медведев также предложил сохранить за Антоном Силуановым пост главы Минфина и выдвинул его на пост первого заместителя председателя правительства. Веронику Скворцову он также предложил переназначить на должность министра здравоохранения. А на пост главы министерства транспорта Медведев предложил назначить Евгения Дитриха. Ранее он занимал пост первого замглавы Минтранса.
Список министров:
Министр просвещения — Ольга Васильева
Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков
Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
Министр юстиции — Александр Коновалов
Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв
Министр иностранных дел — Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Министр культуры — Владимир Мединский
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков
Министр энергетики — Александр Новак
Министр экономического развития — Максим Орешкин
Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев
Министр финансов — Антон Силуанов
Министр здравоохранения — Вероника Скворцова
Министр транспорта — Евгений Дитрих
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
Министр труда и соцзащиты — Максим Топилин
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр спорта — Павел Колобков
Список вице-премьеров:
Антон Силуанов — первый заместитель председателя правительства
Виталий Мутко — строительство
Татьяна Голикова — соцблок
Алексей Гордеев — АПК
Дмитрий Козак — промышленность и энергетика
Юрий Борисов — ОПК
Ольга Голодец — культура и спорт
Максим Акимов — цифровая экономика, транспорт и связь
Константин Чуйченко — руководитель аппарата правительства
Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в ДФО
На пост министра по развитию Дальнего Востока выдвинут Александр Козлов, возглавляющий в настоящее время Амурскую область. Министром природных ресурсов, по предложению Медведева, вместо Сергея Донского станет Дмитрий Кобылкин. Владимир Колокольцев сохранит должность главы МВД, как и Сергей Шойгу пост министра обороны. Сергей Лавров также останется на посту главы МИД. Свою должность сохранил и Владимир Мединский. На пост министра спорта предложена кандидатура Павла Колобкова, который занимал эту должность и в прежнем составе правительства.
Министерство юстиции возглавит Александр Коновалов, министром по делам Северного Кавказа станет Сергей Чеботарёв, главой Минстроя — тюменский губернатор Владимир Якушев, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков, главой Минэкономразвития в новом правительстве РФ останется Максим Орешкин. На пост министра сельского хозяйства предложен Дмитрий Патрушев, а министра труда и соцзащиты — Максим Топилин.
Медведев также предложил сохранить за Антоном Силуановым пост главы Минфина и выдвинул его на пост первого заместителя председателя правительства. Веронику Скворцову он также предложил переназначить на должность министра здравоохранения. А на пост главы министерства транспорта Медведев предложил назначить Евгения Дитриха. Ранее он занимал пост первого замглавы Минтранса.
Список министров:
Министр просвещения — Ольга Васильева
Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков
Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
Министр юстиции — Александр Коновалов
Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв
Министр иностранных дел — Сергей Лавров
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Министр культуры — Владимир Мединский
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков
Министр энергетики — Александр Новак
Министр экономического развития — Максим Орешкин
Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев
Министр финансов — Антон Силуанов
Министр здравоохранения — Вероника Скворцова
Министр транспорта — Евгений Дитрих
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
Министр труда и соцзащиты — Максим Топилин
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр спорта — Павел Колобков
Список вице-премьеров:
Антон Силуанов — первый заместитель председателя правительства
Виталий Мутко — строительство
Татьяна Голикова — соцблок
Алексей Гордеев — АПК
Дмитрий Козак — промышленность и энергетика
Юрий Борисов — ОПК
Ольга Голодец — культура и спорт
Максим Акимов — цифровая экономика, транспорт и связь
Константин Чуйченко — руководитель аппарата правительства
Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в ДФО
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