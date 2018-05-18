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    Кандидаты в новый состав кабмина: полный список. Медведев, Путин, Сочи, назначения и отставки, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКандидаты в новый состав кабмина: полный список

    Кандидаты в новый состав кабмина: полный список

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Кандидаты в новый состав кабмина: полный список

    Кандидаты в новый состав кабмина: полный список

    Кандидаты в новый состав кабмина: полный список
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • Владимир Путин провел в Сочи встречу с Дмитрием Медведевым, на которой ему был представлен список кандидатов в новое правительство. Президент согласился с предложениями премьера по составу кабмина.

      Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Евгения Зиничева вместо Владимира Пучкова на пост главы МЧС. На должность министра просвещения премьер выдвинул Ольгу Васильеву, а министра науки и высшего образования — Михаила Котюкова.

      На пост министра по развитию Дальнего Востока выдвинут Александр Козлов, возглавляющий в настоящее время Амурскую область. Министром природных ресурсов, по предложению Медведева, вместо Сергея Донского станет Дмитрий Кобылкин. Владимир Колокольцев сохранит должность главы МВД, как и Сергей Шойгу пост министра обороны. Сергей Лавров также останется на посту главы МИД. Свою должность сохранил и Владимир Мединский. На пост министра спорта предложена кандидатура Павла Колобкова, который занимал эту должность и в прежнем составе правительства.

      Министерство юстиции возглавит Александр Коновалов, министром по делам Северного Кавказа станет Сергей Чеботарёв, главой Минстроя — тюменский губернатор Владимир Якушев, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков, главой Минэкономразвития в новом правительстве РФ останется Максим Орешкин. На пост министра сельского хозяйства предложен Дмитрий Патрушев, а министра труда и соцзащиты — Максим Топилин.

      Медведев также предложил сохранить за Антоном Силуановым пост главы Минфина и выдвинул его на пост первого заместителя председателя правительства. Веронику Скворцову он также предложил переназначить на должность министра здравоохранения. А на пост главы министерства транспорта Медведев предложил назначить Евгения Дитриха. Ранее он занимал пост первого замглавы Минтранса.

      Список министров:

      Министр просвещения — Ольга Васильева
      Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков
      Министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов
      Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
      Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
      Министр юстиции — Александр Коновалов
      Министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв
      Министр иностранных дел — Сергей Лавров
      Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
      Министр культуры — Владимир Мединский
      Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев
      Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков
      Министр энергетики — Александр Новак
      Министр экономического развития — Максим Орешкин
      Министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев
      Министр финансов — Антон Силуанов
      Министр здравоохранения — Вероника Скворцова
      Министр транспорта — Евгений Дитрих
      Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
      Министр труда и соцзащиты — Максим Топилин
      Министр обороны — Сергей Шойгу
      Министр спорта — Павел Колобков

      Список вице-премьеров:

      Антон Силуанов — первый заместитель председателя правительства
      Виталий Мутко — строительство
      Татьяна Голикова — соцблок
      Алексей Гордеев — АПК
      Дмитрий Козак — промышленность и энергетика
      Юрий Борисов — ОПК
      Ольга Голодец — культура и спорт
      Максим Акимов — цифровая экономика, транспорт и связь
      Константин Чуйченко — руководитель аппарата правительства
      Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в ДФО

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