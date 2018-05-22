Финансовая петля: чем могут обернуться санкции США против Венесуэлы

Венесуэла оказалась под беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов. Дональд Трамп запретил американцам любые операции с суверенным долгом страны и ограничил ее возможность продавать в США госимущество.
Венесуэле грозит дефолт. Финансовую петлю Вашингтон затягивает из-за президентских выборов. Николаса Мадуро накануне переизбрали еще на 6 лет. Вслед за США итоги выборов не признали Австралия, Аргентина, Канада, Чили и Мексика. Американские издания рассказывают о гуманитарном кризисе и финансовом крахе страны, перебоях с поставками, годовой инфляции в 4 тысячи процентов и об очередях.
Мадуро в экономических проблемах винит Америку. Страна уже несколько лет находится под санкциями. Госсекретарь Майк Помпео уверяет, что все делается ради народа Венесуэлы и «восстановления демократии». Однако политологи считают, на самом деле речь идет о захвате ресурсов. Если Вашингтону удастся совершить переворот в Венесуэле, под контролем Белого дома окажется почти 85% нефти ОПЕК. В российском МИДе позицию США назвали опасной. Непризнание выборов грозит дестабилизацией ситуации в стране и вокруг нее.
Мадуро в экономических проблемах винит Америку. Страна уже несколько лет находится под санкциями. Госсекретарь Майк Помпео уверяет, что все делается ради народа Венесуэлы и «восстановления демократии». Однако политологи считают, на самом деле речь идет о захвате ресурсов. Если Вашингтону удастся совершить переворот в Венесуэле, под контролем Белого дома окажется почти 85% нефти ОПЕК. В российском МИДе позицию США назвали опасной. Непризнание выборов грозит дестабилизацией ситуации в стране и вокруг нее.
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