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    Финансовая петля: чем могут обернуться санкции США против Венесуэлы. Венесуэла, США, Трамп Дональд, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФинансовая петля: чем могут обернуться санкции США против Венесуэлы

    Финансовая петля: чем могут обернуться санкции США против Венесуэлы

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    Финансовая петля: чем могут обернуться санкции США против Венесуэлы

    Финансовая петля: чем могут обернуться санкции США против Венесуэлы

    Финансовая петля: чем могут обернуться санкции США против Венесуэлы

      Венесуэла оказалась под беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов. Дональд Трамп запретил американцам любые операции с суверенным долгом страны и ограничил ее возможность продавать в США госимущество.

      Венесуэле грозит дефолт. Финансовую петлю Вашингтон затягивает из-за президентских выборов. Николаса Мадуро накануне переизбрали еще на 6 лет. Вслед за США итоги выборов не признали Австралия, Аргентина, Канада, Чили и Мексика. Американские издания рассказывают о гуманитарном кризисе и финансовом крахе страны, перебоях с поставками, годовой инфляции в 4 тысячи процентов и об очередях.

      Мадуро в экономических проблемах винит Америку. Страна уже несколько лет находится под санкциями. Госсекретарь Майк Помпео уверяет, что все делается ради народа Венесуэлы и «восстановления демократии». Однако политологи считают, на самом деле речь идет о захвате ресурсов. Если Вашингтону удастся совершить переворот в Венесуэле, под контролем Белого дома окажется почти 85% нефти ОПЕК. В российском МИДе позицию США назвали опасной. Непризнание выборов грозит дестабилизацией ситуации в стране и вокруг нее.

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