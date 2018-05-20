Семья Баталова оказалась замкнута в четырех стенах из-за соседа по даче

После смерти народного артиста Алексея Баталова прошел год, а споры вокруг его наследства не утихают до сих пор.
Подруга Баталовых, актриса Наталья Дрожжина, рассказывает, что после смерти народного артиста его семья замкнулась в четырех стенах. 83-летней вдове актера Гитане не по силам вывозить каждый день на прогулку дочь. У 50-летней Марии с рождения страшный диагноз — ДЦП, и передвигается она только на инвалидном кресле.
Наталья Дрожжина, актриса: «На улицу не выходят, а как бы хотели они поехать на дачу».
Друзья и рады бы вывезти семью актера на свежий воздух, но вдова Баталова против. До сих пор не разрешен конфликт с соседом по даче. Он незаконно построил баню на земле актера, отхватив две сотки стоимостью один миллион рублей. Год назад, за несколько недель до смерти Баталова, суд постановил: незаконное сооружение снести, вывезти мусор и восстановить забор. Но баня как стояла, так и стоит.
Сосед уверяет: он давно бы и сам избавился от этой бани. Судебные тяжбы с народным артистом сказались и на его здоровье. Но даже если сосед Баталова сломает баню, не сможет вывезти мусор через свой участок.
Вадим Эльгарт: «Нужна машина грузовая, здесь грузовая машина не пройдет, надо ломать деревья, спиливать».
Адвокаты Баталова устали ждать, когда соседи народного артиста соизволят выполнить требование суда, и уже подали очередной иск.
Михаил Цивин: «Если после этого они не сделают то, что они обязаны сделать, — снести, восстановить, то недвижимость будет продана с торгов и с этой суммы будут возмущены расходы, которые понесет семья Баталовых».
Наталья Дрожжина, актриса: «На улицу не выходят, а как бы хотели они поехать на дачу».
Друзья и рады бы вывезти семью актера на свежий воздух, но вдова Баталова против. До сих пор не разрешен конфликт с соседом по даче. Он незаконно построил баню на земле актера, отхватив две сотки стоимостью один миллион рублей. Год назад, за несколько недель до смерти Баталова, суд постановил: незаконное сооружение снести, вывезти мусор и восстановить забор. Но баня как стояла, так и стоит.
Сосед уверяет: он давно бы и сам избавился от этой бани. Судебные тяжбы с народным артистом сказались и на его здоровье. Но даже если сосед Баталова сломает баню, не сможет вывезти мусор через свой участок.
Вадим Эльгарт: «Нужна машина грузовая, здесь грузовая машина не пройдет, надо ломать деревья, спиливать».
Адвокаты Баталова устали ждать, когда соседи народного артиста соизволят выполнить требование суда, и уже подали очередной иск.
Михаил Цивин: «Если после этого они не сделают то, что они обязаны сделать, — снести, восстановить, то недвижимость будет продана с торгов и с этой суммы будут возмущены расходы, которые понесет семья Баталовых».
Комментарии