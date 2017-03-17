Бастрыкин поручил разобраться с захватом земли у актера Баталова

Председатель Следственного комитета поручил проверить обстоятельства отчуждения земельного участка, принадлежащего семье актера Алексея Баталова.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить порядок отчуждения части земельного участка, принадлежащего семье народного артиста Алексея Баталова, и законности возведения на нем новой постройки.
История вокруг незаконного захвата земли соседом Баталова по даче началась несколько лет назад. Народный артист построил в ДСК «Мичуринец» рядом с писательским поселком Переделкино скромную дачу. Спустя время, с удивлением увидел, как его сосед предприниматель-ювелир Вадим Эльгарт поставил на краю его участка баню. Выяснилось, что однажды бизнесмен попросил подписать актера «какие-то» бумаги, Баталов, не глядя, поставил роспись. Это был акт о размежевании границ, по которому сосед присваивал себе две лишних сотки.
Позже суд признал документ недействительным, так как дачный участок был оформлен на дочь Баталова Марию, и роспись актера в документе была не более чем автографом знаменитости. Со слов родных Баталова, ситуация осложняется тем, что бизнесмен наотрез отказывается сносить незаконную постройку, скандалит и ведет себя агрессивно. Супруга актера говорит, что знаменитый актер в итоге просто перестал бывать в своем доме, чтобы избежать конфликта. Однако Баталов надеется, что справедливость восторжествует, так как он намерен завещать скромную дачу дочери-инвалиду, передает сайт «Комсомольской правды».
История вокруг незаконного захвата земли соседом Баталова по даче началась несколько лет назад. Народный артист построил в ДСК «Мичуринец» рядом с писательским поселком Переделкино скромную дачу. Спустя время, с удивлением увидел, как его сосед предприниматель-ювелир Вадим Эльгарт поставил на краю его участка баню. Выяснилось, что однажды бизнесмен попросил подписать актера «какие-то» бумаги, Баталов, не глядя, поставил роспись. Это был акт о размежевании границ, по которому сосед присваивал себе две лишних сотки.
Позже суд признал документ недействительным, так как дачный участок был оформлен на дочь Баталова Марию, и роспись актера в документе была не более чем автографом знаменитости. Со слов родных Баталова, ситуация осложняется тем, что бизнесмен наотрез отказывается сносить незаконную постройку, скандалит и ведет себя агрессивно. Супруга актера говорит, что знаменитый актер в итоге просто перестал бывать в своем доме, чтобы избежать конфликта. Однако Баталов надеется, что справедливость восторжествует, так как он намерен завещать скромную дачу дочери-инвалиду, передает сайт «Комсомольской правды».
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