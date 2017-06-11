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  • 11.06, 21:37
    Алексей Баталов выиграл суд, который длился шесть лет. артисты, знаменитости, суды, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Алексей Баталов выиграл суд, который длился шесть лет

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    Алексей Баталов выиграл суд, который длился шесть лет

    Алексей Баталов выиграл суд, который длился шесть лет

    Алексей Баталов выиграл суд, который длился шесть лет

      Адвокаты народного артиста выходят из зала заседаний в приподнятом настроении — в деле о земельных баталиях Баталова поставлена жирная точка. Причиной многолетнего конфликта между Алексеем Баталовым и его соседом стали две сотки земли. Сосед построил на них баню, а потом обманным путем присвоил себе территорию.

      Участок недалеко от поселка Переделкино народный артист купил еще в 70-х годах, построил на нем скромный двухэтажный домик, разбил яблоневый сад, и надеялся, что это будет и местом отдыха, и небольшим подспорьем для него, жены Гитаны и дочери Марии. А когда сосед по даче попросил Баталова подписать какие-то бумаги, народный артист и подумать не мог, что это акт о межевании границ. Согласно документу, актер передал постороннему человеку две сотки земли стоимостью почти в миллион рублей.

      Народный артист недоумевал, почему суд не принимает его сторону. Ведь по факту его подпись не имеет юридической силы. Задолго до этой истории Баталов оформил документы на дачу и участок земли на свою дочь. Актер понимал: они с женой в возрасте, и, если с ними что-то случится, Маша ни в чем не должна нуждаться.

      Дочери актера 49 лет, она передвигается на инвалидном кресле. С рождения у нее страшный диагноз — ДЦП. Но благодаря титаническим усилиям родителей Мария окончила школу и получила высшее образование во ВГИКе. Дочь Баталова пишет сценарии, статьи о театральных постановках. А сейчас презентует свою новую книгу сказок. Супруга Баталова Гитана ради дочери даже дала свое первое в жизни интервью.

      Гитана Леонтенко: «Живу за Лёшиной спиной, я никуда никогда не высовываюсь. Вот первый раз. Она начала писать, потому что иначе бы она сошла с ума, вы понимаете? Мне очень нравится, как она пишет статьи, когда ходит в театр. Я этим горжусь».

      Жена Баталова не скрывает: если бы не помощь мужа, у нее самой точно бы опустились руки. Народный артист каждый день занимался с Машей. А когда заметил у дочери писательский талант, научил печатать на машинке.

      Гитана Леонтенко: «Ей папа купил машинку какую-то электрическую, она писала. Еще не такая, не компьютер. Он ей читал стихи, все, какие возможно, она и Бродского любит, Ахматову любит».

      С женой и дочкой Алексей Баталов все выходные проводил на той самой даче. Но после скандала с соседом ездить перестал. Супруга народного артиста признается: радостную новость о том, что наконец они выиграли суд, Алексей Баталов узнает в больнице, где 88-летний актер находится уже третий месяц. Он сломал ногу.

      По словам адвоката, сосед, который незаконно присвоил две сотки земли, должен в кратчайшие сроки снести баню, вывезти строительный мусор и восстановить забор по старой границе земельного участка.

      Жена Баталова уверена: эта победа подстегнет ее мужа быстрее встать на ноги. И вместе они проведут лето на даче.

      Подробности — в видеоматериале.

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