Алексей Баталов выиграл суд, который длился шесть лет

Адвокаты народного артиста выходят из зала заседаний в приподнятом настроении — в деле о земельных баталиях Баталова поставлена жирная точка. Причиной многолетнего конфликта между Алексеем Баталовым и его соседом стали две сотки земли. Сосед построил на них баню, а потом обманным путем присвоил себе территорию.

Участок недалеко от поселка Переделкино народный артист купил еще в 70-х годах, построил на нем скромный двухэтажный домик, разбил яблоневый сад, и надеялся, что это будет и местом отдыха, и небольшим подспорьем для него, жены Гитаны и дочери Марии. А когда сосед по даче попросил Баталова подписать какие-то бумаги, народный артист и подумать не мог, что это акт о межевании границ. Согласно документу, актер передал постороннему человеку две сотки земли стоимостью почти в миллион рублей.



Народный артист недоумевал, почему суд не принимает его сторону. Ведь по факту его подпись не имеет юридической силы. Задолго до этой истории Баталов оформил документы на дачу и участок земли на свою дочь. Актер понимал: они с женой в возрасте, и, если с ними что-то случится, Маша ни в чем не должна нуждаться.



Дочери актера 49 лет, она передвигается на инвалидном кресле. С рождения у нее страшный диагноз — ДЦП. Но благодаря титаническим усилиям родителей Мария окончила школу и получила высшее образование во ВГИКе. Дочь Баталова пишет сценарии, статьи о театральных постановках. А сейчас презентует свою новую книгу сказок. Супруга Баталова Гитана ради дочери даже дала свое первое в жизни интервью.



Гитана Леонтенко: «Живу за Лёшиной спиной, я никуда никогда не высовываюсь. Вот первый раз. Она начала писать, потому что иначе бы она сошла с ума, вы понимаете? Мне очень нравится, как она пишет статьи, когда ходит в театр. Я этим горжусь».



Жена Баталова не скрывает: если бы не помощь мужа, у нее самой точно бы опустились руки. Народный артист каждый день занимался с Машей. А когда заметил у дочери писательский талант, научил печатать на машинке.



Гитана Леонтенко: «Ей папа купил машинку какую-то электрическую, она писала. Еще не такая, не компьютер. Он ей читал стихи, все, какие возможно, она и Бродского любит, Ахматову любит».



С женой и дочкой Алексей Баталов все выходные проводил на той самой даче. Но после скандала с соседом ездить перестал. Супруга народного артиста признается: радостную новость о том, что наконец они выиграли суд, Алексей Баталов узнает в больнице, где 88-летний актер находится уже третий месяц. Он сломал ногу.



По словам адвоката, сосед, который незаконно присвоил две сотки земли, должен в кратчайшие сроки снести баню, вывезти строительный мусор и восстановить забор по старой границе земельного участка.



Жена Баталова уверена: эта победа подстегнет ее мужа быстрее встать на ноги. И вместе они проведут лето на даче.



Подробности — в видеоматериале.