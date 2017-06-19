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  • 19.06, 17:28
    Актер Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбище. знаменитости, кино, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Актер Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбище

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    Актер Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбище

    Актер Алексей Баталов похоронен на Преображенском кладбище

      В Москве простились с Алексеем Баталовым, артист похоронен на Преображенском кладбище, рядом с могилой мамы. 88-летний актер в январе перенес операцию, после которой уже не вышел из больницы. Люди, которые пришли сегодня в Дом кино проститься с артистом, говорили, что для них Баталов всегда останется олицетворением русского интеллигента.

      Поклонники начали собираться на церемонию прощания за несколько часов до ее начала. Несмотря на утро понедельника и дождь, к 10:00 у входа в Центральный дом союза кинематографистов выстроилась внушительная очередь.

      Алексей Баталов — легенда не российского кино, но и мирового. Два фильма, в которых он исполнил главные роли, заслужили престижные кинонаграды. «Летят журавли» удостоился Гран-при Каннского кинофестиваля, «Москва слезам не верит» — «Оскара».

      Владимир Меньшов, кинорежиссер, народный артист РСФСР: «Мы прощаемся не только с Алексеем Владимировичем Баталовым, конечно, мы прощаемся с великим кинематографом, к которому мы имели честь принадлежать немного. Спасибо, Алексей Владимирович. Прощайте».

      Церемония прощания с Баталовым завершилась аплодисментами. Артист дебютировал в 1944 году эпизодом в фильме «Зоя», потом были «Дело Румянцева», «Звезда пленительного счастья», «Дама с собачкой» и другие хиты кинопроката. Сам он и снимал кино. «Три толстяка», «Шинель», «Игрок» — его режиссерские работы.

      Алексей Баталов умер в ночь на пятницу, 18 июня, в палате больницы, где он был вынужден провести несколько последних месяцев после перелома ноги. Как передает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, отпевание состоялось в храме иконы Божией Матери на Ордынке. Похоронен артист, согласно его завещанию, на Преображенском кладбище, неподалеку от родителей.

      Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни: памяти любимого актера — галерея его самых ярких образов в кино.

      Опубликовано НТВ 15 июня 2017 г.

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