Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  
    Великобритания ликует: как прошла мультикультурная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. браки и разводы, Великобритания, Елизавета II, монархи и августейшие особы, принц Гарри, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВеликобритания ликует: как прошла мультикультурная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

    Великобритания ликует: как прошла мультикультурная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

    2 комментария
    Великобритания ликует: как прошла мультикультурная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

    Великобритания ликует: как прошла мультикультурная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

    Великобритания ликует: как прошла мультикультурная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

      В Великобритании прошла церемония бракосочетания принца Гарри и его избранницы Меган Маркл. Праздничная лихорадка охватила всю страну: на улицах города Виндзор, где проходило действо, собрались десятки тысяч зрителей. Мировые СМИ уже окрестили эту свадьбу самой современной в Соединенном Королевстве. Церемония получилась мультикультурной и многоконфессиональной — невеста принца Гарри родом из США, к тому же до недавнего времени исповедовала католицизм.

      Младший брат принца Уильяма венчался не в Вестминстерском аббатстве, как его старший брат, а в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Гостей было почти в три раза меньше, однако затраты на свадьбу — в 1,5 раза больше. Основная статья расходов — безопасность.

      Гости были разделены на несколько категорий — основная часть стояла за ограждением перед замком. Еще 600 человек были приглашены на венчание и обед. Еще почти три тысячи были приглашены, чтобы создать интеллигентную массовку внутри замка. Это общественники и активисты. Их пригласили в высшее общество, но не будут сажать с собой за стол и кормить. У них — стоячие места.

      Венчание традиционное, за исключением того, что из клятвы отредактирована формулировка: «Обещаю слушаться своего мужа». В этом еще клялась Елизавета, будущая королева Англии, и уже не клялась принцесса Диана. Впрочем, строку про послушание выбросила и герцогиня Кейт, что не мешает ей казаться верной супругой и добродетельной матерью.

      В одном Меган и Кейт сегодня сравнялись: обе теперь герцогини. Если Кейт — герцогиня Кембриджская, то Меган — герцогиня Сассекская. Этот титул не носила пока ни одна женщина. Предыдущий герцог Сассекский родился в XVIII веке и дважды женился на простолюдинках, оба раза по любви. Его женам не полагался титул. А Меган, ровно такая же простолюдинка, как и гости, стоявшие сегодня за оградой, да еще и американка, стала сегодня английской герцогиней.



      Венчание в часовне прошло в полдень, затем молодожены проехались по городу, правда, не в лимузине, а в карете. Эта поездка — шанс уличной толпы увидеть молодоженов.

      Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл прошла в Виндзоре. Новобрачные обвенчались и в открытом ландо проехали по городу.

      Опубликовано НТВ 19 мая 2018 г.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru