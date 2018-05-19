Великобритания ликует: как прошла мультикультурная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

В Великобритании прошла церемония бракосочетания принца Гарри и его избранницы Меган Маркл. Праздничная лихорадка охватила всю страну: на улицах города Виндзор, где проходило действо, собрались десятки тысяч зрителей. Мировые СМИ уже окрестили эту свадьбу самой современной в Соединенном Королевстве. Церемония получилась мультикультурной и многоконфессиональной — невеста принца Гарри родом из США, к тому же до недавнего времени исповедовала католицизм.
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Младший брат принца Уильяма венчался не в Вестминстерском аббатстве, как его старший брат, а в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Гостей было почти в три раза меньше, однако затраты на свадьбу — в 1,5 раза больше. Основная статья расходов — безопасность.
Гости были разделены на несколько категорий — основная часть стояла за ограждением перед замком. Еще 600 человек были приглашены на венчание и обед. Еще почти три тысячи были приглашены, чтобы создать интеллигентную массовку внутри замка. Это общественники и активисты. Их пригласили в высшее общество, но не будут сажать с собой за стол и кормить. У них — стоячие места.
Венчание традиционное, за исключением того, что из клятвы отредактирована формулировка: «Обещаю слушаться своего мужа». В этом еще клялась Елизавета, будущая королева Англии, и уже не клялась принцесса Диана. Впрочем, строку про послушание выбросила и герцогиня Кейт, что не мешает ей казаться верной супругой и добродетельной матерью.
В одном Меган и Кейт сегодня сравнялись: обе теперь герцогини. Если Кейт — герцогиня Кембриджская, то Меган — герцогиня Сассекская. Этот титул не носила пока ни одна женщина. Предыдущий герцог Сассекский родился в XVIII веке и дважды женился на простолюдинках, оба раза по любви. Его женам не полагался титул. А Меган, ровно такая же простолюдинка, как и гости, стоявшие сегодня за оградой, да еще и американка, стала сегодня английской герцогиней.
Венчание в часовне прошло в полдень, затем молодожены проехались по городу, правда, не в лимузине, а в карете. Эта поездка — шанс уличной толпы увидеть молодоженов.
Гости были разделены на несколько категорий — основная часть стояла за ограждением перед замком. Еще 600 человек были приглашены на венчание и обед. Еще почти три тысячи были приглашены, чтобы создать интеллигентную массовку внутри замка. Это общественники и активисты. Их пригласили в высшее общество, но не будут сажать с собой за стол и кормить. У них — стоячие места.
Венчание традиционное, за исключением того, что из клятвы отредактирована формулировка: «Обещаю слушаться своего мужа». В этом еще клялась Елизавета, будущая королева Англии, и уже не клялась принцесса Диана. Впрочем, строку про послушание выбросила и герцогиня Кейт, что не мешает ей казаться верной супругой и добродетельной матерью.
В одном Меган и Кейт сегодня сравнялись: обе теперь герцогини. Если Кейт — герцогиня Кембриджская, то Меган — герцогиня Сассекская. Этот титул не носила пока ни одна женщина. Предыдущий герцог Сассекский родился в XVIII веке и дважды женился на простолюдинках, оба раза по любви. Его женам не полагался титул. А Меган, ровно такая же простолюдинка, как и гости, стоявшие сегодня за оградой, да еще и американка, стала сегодня английской герцогиней.
Венчание в часовне прошло в полдень, затем молодожены проехались по городу, правда, не в лимузине, а в карете. Эта поездка — шанс уличной толпы увидеть молодоженов.
Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл прошла в Виндзоре. Новобрачные обвенчались и в открытом ландо проехали по городу.Опубликовано НТВ 19 мая 2018 г.
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