Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  
    Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. браки и разводы, Великобритания, Елизавета II, монархи и августейшие особы, принц Гарри, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПринц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой

    Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой

    7 комментариев
    Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой

    Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой

    Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой
    • Фото: Associated Press © 2018, Andrew Matthews

      • Архиепископ Кентерберийский официально провозгласил принца Гарри и Меган Маркл мужем и женой. Церемония проходит в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

      Гарри, ранее получивший специальное разрешение монарха жениться в военной форме, был облачен в черный мундир кавалерии британской армии. Невеста была одета в лаконичное белое платье с открытыми плечами, ее наряд дополняли эффектный длинный шлейф и белая фата, а также тиара из королевской коллекции 1932 года.

      Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, свадебное платье Меган Маркл было сшито британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер. Наш сайт ведет прямую трансляцию церемонии.

      смотреть«Поющие» презервативы и супердорогое платье: в Британии все готово к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
      «Поющие» презервативы и супердорогое платье: в Британии все готово к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
      Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от свадебных подарков и попросили всех, кто хочет их поздравить, сделать пожертвования в один из семи благотворительных фондов, помогающих больным детям, бездомным и животным. Медовый месяц молодожены планируют провести в Африке.

      В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл становится герцогиней Сассекской. После свадьбы ей дадут семейную визу, через пять лет она получит вид на жительство и только потом сможет подать документы на британское гражданство.

      Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. браки и разводы, Великобритания, Елизавета II, монархи и августейшие особы, принц Гарри, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. браки и разводы, Великобритания, Елизавета II, монархи и августейшие особы, принц Гарри, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. браки и разводы, Великобритания, Елизавета II, монархи и августейшие особы, принц Гарри, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


      Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл прошла в Виндзоре. Новобрачные обвенчались и в открытом ландо проехали по городу.

      Опубликовано НТВ 19 мая 2018 г.


      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru