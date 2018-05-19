Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой

Архиепископ Кентерберийский официально провозгласил принца Гарри и Меган Маркл мужем и женой. Церемония проходит в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.
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Гарри, ранее получивший специальное разрешение монарха жениться в военной форме, был облачен в черный мундир кавалерии британской армии. Невеста была одета в лаконичное белое платье с открытыми плечами, ее наряд дополняли эффектный длинный шлейф и белая фата, а также тиара из королевской коллекции 1932 года.
Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, свадебное платье Меган Маркл было сшито британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер. Наш сайт ведет прямую трансляцию церемонии.
Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от свадебных подарков и попросили всех, кто хочет их поздравить, сделать пожертвования в один из семи благотворительных фондов, помогающих больным детям, бездомным и животным. Медовый месяц молодожены планируют провести в Африке.
В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл становится герцогиней Сассекской. После свадьбы ей дадут семейную визу, через пять лет она получит вид на жительство и только потом сможет подать документы на британское гражданство.
Согласно сообщению Кенсингтонского дворца, свадебное платье Меган Маркл было сшито британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер. Наш сайт ведет прямую трансляцию церемонии.
Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от свадебных подарков и попросили всех, кто хочет их поздравить, сделать пожертвования в один из семи благотворительных фондов, помогающих больным детям, бездомным и животным. Медовый месяц молодожены планируют провести в Африке.
В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл становится герцогиней Сассекской. После свадьбы ей дадут семейную визу, через пять лет она получит вид на жительство и только потом сможет подать документы на британское гражданство.
Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл прошла в Виндзоре. Новобрачные обвенчались и в открытом ландо проехали по городу.Опубликовано НТВ 19 мая 2018 г.
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