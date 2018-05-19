Звездные гости прибывают на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится в часовне Святого Георгия в Виндзоре, куда уже начали прибывать первые звездные гости.
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Среди первых перед сотнями журналистов, фотографов и операторов, освещающих свадьбу года, появились знаменитая телеведущая Опра Уинфри, звезда футбола Дэвид Бэкхем с женой Викторией, актер Джордж Клуни с супругой, правозащитницей Амаль, певец Элтон Джон, актриса Приянка Чопра, теннисистка Серена Уильямс с мужем.
Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 мск). Прямую трансляцию церемонии ведет сайт НТВ.Ru.
Торжество будет стоить примерно в 1,5 раза дороже, чем бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности молодых может уйти до 40 млн долларов.
Стоит отметить, что принц Гарри сегодня получил титул герцога Сассекского. «Таким образом, принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
AMAL AND GEORGE ARE HERE #RoyalWedding pic.twitter.com/YJM9QRr7zw— GIPHY (@GIPHY) 19 мая 2018 г.
Victoria & David Beckham have arrived waving to crowds at the #RoyalWedding: https://t.co/oyLYEha5KR pic.twitter.com/dF9Dikc5XR— Good Morning America (@GMA) 19 мая 2018 г.
Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 мск). Прямую трансляцию церемонии ведет сайт НТВ.Ru.
Торжество будет стоить примерно в 1,5 раза дороже, чем бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности молодых может уйти до 40 млн долларов.
Стоит отметить, что принц Гарри сегодня получил титул герцога Сассекского. «Таким образом, принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
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