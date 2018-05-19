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    Звездные гости прибывают на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

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    Звездные гости прибывают на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

    Звездные гости прибывают на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

    Звездные гости прибывают на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл
  • Фото: Reuters © 2018

    • Церемония бракосочетания принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится в часовне Святого Георгия в Виндзоре, куда уже начали прибывать первые звездные гости.

    Среди первых перед сотнями журналистов, фотографов и операторов, освещающих свадьбу года, появились знаменитая телеведущая Опра Уинфри, звезда футбола Дэвид Бэкхем с женой Викторией, актер Джордж Клуни с супругой, правозащитницей Амаль, певец Элтон Джон, актриса Приянка Чопра, теннисистка Серена Уильямс с мужем.







    Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 мск). Прямую трансляцию церемонии ведет сайт НТВ.Ru.

    Торжество будет стоить примерно в 1,5 раза дороже, чем бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности молодых может уйти до 40 млн долларов.

    смотреть«Поющие» презервативы и супердорогое платье: в Британии все готово к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    «Поющие» презервативы и супердорогое платье: в Британии все готово к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
    Стоит отметить, что принц Гарри сегодня получил титул герцога Сассекского. «Таким образом, принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

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