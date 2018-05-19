Принц Гарри и Меган Маркл получат титулы герцога и герцогини Сассекских

Британский принц Гарри и его будущая супруга американка Меган Маркл после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских.
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Как сообщили в Кенсингтонском дворце, королева пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога.
Кенсингтонский дворец: «Королева сегодня с радостью пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри станет Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы станет Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской».
Титул графа Дамбартонского будет использоваться в Шотландии, барон Килкил — в Северной Ирландии.
Принц Уильям также получил от королевы титул в день свадьбы 30 апреля 2011 года. Он и его супруга Кейт Миддлтон стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.
Церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 мск). Желающие хотя бы издали увидеть жениха и невесту, начали занимать места у ограждений за три дня до мероприятия. Кто-то провел у Виндзорского замка всю ночь, а некоторые британки в честь королевской свадьбы даже надели подвенечные платья.
Кенсингтонский дворец: «Королева сегодня с радостью пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри станет Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы станет Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской».
Prince Harry and Ms. Meghan Markle: Titles Announcement #RoyalWedding https://t.co/wyl0J7eW0g— The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018
Титул графа Дамбартонского будет использоваться в Шотландии, барон Килкил — в Северной Ирландии.
Принц Уильям также получил от королевы титул в день свадьбы 30 апреля 2011 года. Он и его супруга Кейт Миддлтон стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.
Церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень по местному времени (14:00 мск). Желающие хотя бы издали увидеть жениха и невесту, начали занимать места у ограждений за три дня до мероприятия. Кто-то провел у Виндзорского замка всю ночь, а некоторые британки в честь королевской свадьбы даже надели подвенечные платья.
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