«Поющие» презервативы и супердорогое платье: в Британии все готово к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

За сутки до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Кенсингтонский дворец наконец объявил, кто поведет невесту к алтарю. Занять место отца, выбывшего
из-за скандала в таблоидах и пошатнувшегося здоровья, Меган попросила принца Чарльза. По словам будущего свекра, «он будет рад именно таким образом принять Меган в королевскую семью».
Как сообщает корреспондент НТВ Лиза Герсон, Гарри и Меган смотрят с каждой витрины, их глаз сейчас больше, чем камер наблюдения на британских улицах. Лица молодоженов напечатали даже на пакетах для тех, кого укачивает. Такие пакеты могут понадобиться всем желающим взглянуть на свадебную процессию: давить на живот и ноги будут со всех сторон. В городке с населением меньше 30 тысяч человек ждут 100 тысяч туристов.
Свадьба обойдется британским налогоплательщикам в 32 млн фунтов, но увидеть, как красиво королевская семья «выбрасывает» их деньги, большинство британцев смогут наравне с остальным миром — только по телевизору.
Портрет молодоженов наштамповали даже на презервативах. Пачка при вскрытии, как музыкальная открытка, исполняет гимн «Боже, храни королеву». В прессе ходили слухи, что эти изделия самим молодоженам не пригодятся, поскольку Меган уже беременна. Однако это маловероятно, так как в этом случае пришлось бы делать вставки в боковые швы платья чуть ли не за полмиллиона фунтов. Неловко получается, но платье Меган может стоить дороже, чем платье Кейт.
На свадьбу приглашены 2640 простолюдинов. Королевского угощения им не перепадет. Сначала их вообще попросили принести с собой из дома бутерброды в салфетке. Потом в Виндзорском замке сжалились и обещали каждому чашку чая и сосиску в тесте. Главное — не измазать платье кетчупом.
Среди гостей нет родственников Меган Маркл: никто, кроме ее матери, не приехал. Отец Меган приходит в себя в Мексике после срочной операции на сердце, папарацци чуть не свели его в могилу, в случае чего свадьбу пришлось бы отложить. Меган вместо телефонного звонка ограничилась СМС, а вместо «Я люблю тебя, папа» в официальном заявлении, выпущенном дворцом, сказала: «Ты всегда мне был небезразличен». Ее холодность расстроила поклонников: еще шага не сделала в новом статусе, а уже холодна, как англичанка, пишут они.
Свадьба обойдется британским налогоплательщикам в 32 млн фунтов, но увидеть, как красиво королевская семья «выбрасывает» их деньги, большинство британцев смогут наравне с остальным миром — только по телевизору.
Портрет молодоженов наштамповали даже на презервативах. Пачка при вскрытии, как музыкальная открытка, исполняет гимн «Боже, храни королеву». В прессе ходили слухи, что эти изделия самим молодоженам не пригодятся, поскольку Меган уже беременна. Однако это маловероятно, так как в этом случае пришлось бы делать вставки в боковые швы платья чуть ли не за полмиллиона фунтов. Неловко получается, но платье Меган может стоить дороже, чем платье Кейт.
На свадьбу приглашены 2640 простолюдинов. Королевского угощения им не перепадет. Сначала их вообще попросили принести с собой из дома бутерброды в салфетке. Потом в Виндзорском замке сжалились и обещали каждому чашку чая и сосиску в тесте. Главное — не измазать платье кетчупом.
Среди гостей нет родственников Меган Маркл: никто, кроме ее матери, не приехал. Отец Меган приходит в себя в Мексике после срочной операции на сердце, папарацци чуть не свели его в могилу, в случае чего свадьбу пришлось бы отложить. Меган вместо телефонного звонка ограничилась СМС, а вместо «Я люблю тебя, папа» в официальном заявлении, выпущенном дворцом, сказала: «Ты всегда мне был небезразличен». Ее холодность расстроила поклонников: еще шага не сделала в новом статусе, а уже холодна, как англичанка, пишут они.
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