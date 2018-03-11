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    К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы

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    • Фото: crownjewelscondoms.co.uk
    К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы

    К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы

    К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы
  • Фото: crownjewelscondoms.co.uk

    • К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в продаже появятся упаковки презервативов, исполняющие гимны Великобритании и США.

    Компания Crown Jewels выпустит к свадьбе британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл сувенирные презервативы. Ограниченная серия будет называться «Ваш принц придет» (Your Prince Will Come).

    Презервативы будут продаваться в сувенирных упаковках, на которых будут изображены портреты принца и его невесты. Производители обещают, что это будут «патриотичные» презервативы: каждый раз при открытии упаковка будет исполнять гимны Великобритании «Боже, храни королеву» и США «Знамя, усыпанное звездами».

    В компании заявляют, что «Ваш принц придет» — это «самые роскошные презервативы в истории». Одна коробка будет стоить 10 фунтов (около 790 рублей). Впрочем, в Crown Jewels отметили, что королевская семья этот продукт не одобрила.

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    Напомним, свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл запланирована на 19 мая. Она пройдет в домашней церкви королевской семьи — часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королевская семья возьмет на себя все расходы на свадьбу.

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