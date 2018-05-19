Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера

Свадебное платье для Меган Маркл, ставшей в субботу супругой принца Гарри, создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — первый художественный
директор-женщина дома Givenchy.
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Как сообщил Кенсингтонский дворец, Меган и Келлер вместе работали над дизайном.
Кенсингтонский дворец: «Платье является образцом не устаревающей минималистской элегантности, характерной для дома Givenchy, и мастерства всемирно знаменитого парижского дома моды, основанного в 1952 году».
Невеста свела к минимуму количество украшений, платье с открытыми плечами и длинной фатой она дополнила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, браслетом от известного ювелирного бренда, а также тиарой из королевской коллекции 1932 года. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций. Платья девочек-подружек невесты также созданы Givenchy.
Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals), в этой же форме были и его шафер — старший брат принц Уильям, и мальчики-пажи.
Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл состоялась в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Наш сайт ведет прямую трансляцию из Виндзора.
В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл становится герцогиней Сассекской. После свадьбы ей дадут семейную визу, через пять лет она получит вид на жительство и только потом сможет подать документы на британское гражданство. Медовый месяц молодожены планируют провести в Африке.
Кенсингтонский дворец: «Платье является образцом не устаревающей минималистской элегантности, характерной для дома Givenchy, и мастерства всемирно знаменитого парижского дома моды, основанного в 1952 году».
Ms. Meghan Markle arrives at St George’s Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/Hj79je8glV— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.
Невеста свела к минимуму количество украшений, платье с открытыми плечами и длинной фатой она дополнила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, браслетом от известного ювелирного бренда, а также тиарой из королевской коллекции 1932 года. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций. Платья девочек-подружек невесты также созданы Givenchy.
герцогиня Сассекская#royalwedding pic.twitter.com/Y0e5k4EnOb— A͛n͛n͛y͛-P͛e͛n͛n͛y͛ ␛ (@Ann_Kolm98) 19 мая 2018 г.
Hello, gorgeous! #MeghanAndHarry @givenchy 💍💒 #Royalwedding pic.twitter.com/OvPanydOyp— Tom & Lorenzo (@tomandlorenzo) 19 мая 2018 г.
Love is in the air.#royalwedding pic.twitter.com/FlqpimkVN0— Kanatip Soonthonrak (@LoukgolfLG) 19 мая 2018 г.
Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals), в этой же форме были и его шафер — старший брат принц Уильям, и мальчики-пажи.
Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл состоялась в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Наш сайт ведет прямую трансляцию из Виндзора.
В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл становится герцогиней Сассекской. После свадьбы ей дадут семейную визу, через пять лет она получит вид на жительство и только потом сможет подать документы на британское гражданство. Медовый месяц молодожены планируют провести в Африке.
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