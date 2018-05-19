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    Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера. браки и разводы, Великобритания, Елизавета II, монархи и августейшие особы, принц Гарри, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера

    Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера

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    Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера

    Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера

    Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера
    • Фото: Reuters © 2018

      • Свадебное платье для Меган Маркл, ставшей в субботу супругой принца Гарри, создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — первый художественный директор-женщина дома Givenchy.

      Как сообщил Кенсингтонский дворец, Меган и Келлер вместе работали над дизайном.

      Кенсингтонский дворец: «Платье является образцом не устаревающей минималистской элегантности, характерной для дома Givenchy, и мастерства всемирно знаменитого парижского дома моды, основанного в 1952 году».




      Невеста свела к минимуму количество украшений, платье с открытыми плечами и длинной фатой она дополнила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, браслетом от известного ювелирного бренда, а также тиарой из королевской коллекции 1932 года. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций. Платья девочек-подружек невесты также созданы Givenchy.










      Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals), в этой же форме были и его шафер — старший брат принц Уильям, и мальчики-пажи.

      Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл состоялась в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Наш сайт ведет прямую трансляцию из Виндзора.

      смотретьБританки в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл гуляют по улицам в подвенечных платьях
      Британки в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл гуляют по улицам в подвенечных платьях
      В день свадьбы принц Гарри получил титул герцога Сассекского. Таким образом, Меган Маркл становится герцогиней Сассекской. После свадьбы ей дадут семейную визу, через пять лет она получит вид на жительство и только потом сможет подать документы на британское гражданство. Медовый месяц молодожены планируют провести в Африке.

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