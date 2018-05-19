Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  

    Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу

    комментировать

    Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу

    Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу

    МИД России сообщил об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Латинскую Америку.

    Лавров не сможет посетить Аргентину и Кубу, поскольку будет принимать участие в серии мероприятий по линии сформированного правительства.

    В ведомстве отметили, что Россия на заседании G20 в Буэнос-Айресе будет представлена на уровне заместителя министра, сообщает ТАСС.

    МИД РФ: «В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся. На заседании G20 в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя министра».

    смотреть«Губернаторский призыв»: новые лица в кабмине РФ
    «Губернаторский призыв»: новые лица в кабмине РФ
    Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры в новый кабмин, в том числе Лаврова на пост главы МИД, которые глава государства поддержал. По словам пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, первое заседание нового правительства пройдет в начале следующей недели до открытия Петербургского международного экономического форума, который начнет свою работу 24 мая.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru