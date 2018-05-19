Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу

МИД России сообщил об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Латинскую Америку.
Лавров не сможет посетить Аргентину и Кубу, поскольку будет принимать участие в серии мероприятий по линии сформированного правительства.
В ведомстве отметили, что Россия на заседании G20 в Буэнос-Айресе будет представлена на уровне заместителя министра, сообщает ТАСС.
МИД РФ: «В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся. На заседании G20 в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя министра».
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры в новый кабмин, в том числе Лаврова на пост главы МИД, которые глава государства поддержал. По словам пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, первое заседание нового правительства пройдет в начале следующей недели до открытия Петербургского международного экономического форума, который начнет свою работу 24 мая.
В ведомстве отметили, что Россия на заседании G20 в Буэнос-Айресе будет представлена на уровне заместителя министра, сообщает ТАСС.
МИД РФ: «В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся. На заседании G20 в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя министра».
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры в новый кабмин, в том числе Лаврова на пост главы МИД, которые глава государства поддержал. По словам пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, первое заседание нового правительства пройдет в начале следующей недели до открытия Петербургского международного экономического форума, который начнет свою работу 24 мая.
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