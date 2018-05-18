Медведев предложил Зиничева на пост главы МЧС вместо Пучкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину кандидатов на посты вице-премьеров и министров. В новый состав правительства войдут 10 вице-премьеров вместо прежних девяти. При этом должность первого заместителя председателя правительства будет совмещена с должностью министр финансов РФ.
Владимир Путин в Сочи проводит встречу с Дмитрием Медведевым. Он официально передал президенту ранее озвученные предложения о назначении 10 вице-премьеров. Кроме того, он назвал кандидатуры министров.
В частности, Медведев предложил кандидатуру Евгения Зиничева вместо Пучкова на пост главы МЧС. Путин принял предложение Медведева по кадровому составу правительства.
Структура нового правительства уже известна. Станет на одно министерство больше: министерство науки и образования разделяется на два ведомства. Кроме того, министерство связи будет переименовано в министерство цифрового развития.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин примет решения по предложенным Медведевым кандидатурам уже сегодня. Сам президент на встрече с Медведевым подтвердил, что в течение сегодняшнего дня подпишет указы о назначении членов нового правительства РФ.
В частности, Медведев предложил кандидатуру Евгения Зиничева вместо Пучкова на пост главы МЧС. Путин принял предложение Медведева по кадровому составу правительства.
Структура нового правительства уже известна. Станет на одно министерство больше: министерство науки и образования разделяется на два ведомства. Кроме того, министерство связи будет переименовано в министерство цифрового развития.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин примет решения по предложенным Медведевым кандидатурам уже сегодня. Сам президент на встрече с Медведевым подтвердил, что в течение сегодняшнего дня подпишет указы о назначении членов нового правительства РФ.
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