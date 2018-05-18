Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  
    Медведев предложил Зиничева на пост главы МЧС вместо Пучкова. Медведев, Путин, назначения и отставки, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев предложил Зиничева на пост главы МЧС вместо Пучкова

    Медведев предложил Зиничева на пост главы МЧС вместо Пучкова

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Зарембо
    Медведев предложил Зиничева на пост главы МЧС вместо Пучкова

    Медведев предложил Зиничева на пост главы МЧС вместо Пучкова

    Медведев предложил Зиничева на пост главы МЧС вместо Пучкова
    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Зарембо

      • Премьер-министр Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину кандидатов на посты вице-премьеров и министров. В новый состав правительства войдут 10 вице-премьеров вместо прежних девяти. При этом должность первого заместителя председателя правительства будет совмещена с должностью министр финансов РФ.

      Владимир Путин в Сочи проводит встречу с Дмитрием Медведевым. Он официально передал президенту ранее озвученные предложения о назначении 10 вице-премьеров. Кроме того, он назвал кандидатуры министров.

      В частности, Медведев предложил кандидатуру Евгения Зиничева вместо Пучкова на пост главы МЧС. Путин принял предложение Медведева по кадровому составу правительства.

      Структура нового правительства уже известна. Станет на одно министерство больше: министерство науки и образования разделяется на два ведомства. Кроме того, министерство связи будет переименовано в министерство цифрового развития.

      смотретьСтруктура утверждена: что известно о составе нового правительства РФ
      Структура утверждена: что известно о составе нового правительства РФ
      Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин примет решения по предложенным Медведевым кандидатурам уже сегодня. Сам президент на встрече с Медведевым подтвердил, что в течение сегодняшнего дня подпишет указы о назначении членов нового правительства РФ.


      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru