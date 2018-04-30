Пашинян объяснил идею его фракции о выходе Армении из ЕАЭС

Кандидат в
премьер-министры Армении Никол Пашинян объяснил, почему возглавляемая им фракция «Елк», находясь в оппозиции, инициировала обсуждение вопроса о выходе страны из Евразийского экономического союза.
По словам Пашиняна, таким образом его фракция рассчитывала призвать правящую партию к диалогу.
Никол Пашинян: «Когда ты в оппозиции, у которой нет возможности обсуждать проблемы в той или иной структуре на исполнительном уровне, то есть с властями соответствующих стран, это один из вариантов заострения проблем. Когда ты во власти, то можешь документировать проблемы и решать их с партнерами в атмосфере диалога. Я уверен, что в результате наших обсуждений мы достигнем положительных результатов».
При этом Пашинян подчеркнул, что в случае избрания премьером не будет ставить задачи выхода Армении из ЕАЭС.
Никол Пашинян: «Но не означает, что в ЕАЭС нет проблем. Мы все эти проблемы будем обсуждать и решать».
На данный момент Пашинян остается единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении. Все другие фракции армянского парламента, в том числе правящая Республиканская партия, отказались выдвигать своих кандидатов. Пашиняна готовы поддержать три из четырех парламентских фракций — это 47 голосов. Для избрания премьером ему необходимы еще шесть голосов. Выборы пройдут 1 мая.
Никол Пашинян: «Когда ты в оппозиции, у которой нет возможности обсуждать проблемы в той или иной структуре на исполнительном уровне, то есть с властями соответствующих стран, это один из вариантов заострения проблем. Когда ты во власти, то можешь документировать проблемы и решать их с партнерами в атмосфере диалога. Я уверен, что в результате наших обсуждений мы достигнем положительных результатов».
При этом Пашинян подчеркнул, что в случае избрания премьером не будет ставить задачи выхода Армении из ЕАЭС.
Никол Пашинян: «Но не означает, что в ЕАЭС нет проблем. Мы все эти проблемы будем обсуждать и решать».
На данный момент Пашинян остается единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении. Все другие фракции армянского парламента, в том числе правящая Республиканская партия, отказались выдвигать своих кандидатов. Пашиняна готовы поддержать три из четырех парламентских фракций — это 47 голосов. Для избрания премьером ему необходимы еще шесть голосов. Выборы пройдут 1 мая.
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