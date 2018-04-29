Глава Минспорта в интервью НТВ: Родченков уже не представляет опасности для России

Все, на чем базировался доклад Макларена и что было написано в дневнике Григория Родченкова, оказалось несостоятельным после показаний Родченкова в международном суде.
Информатор WADA Григорий Родченков заявил в Спортивном арбитражном суде (CAS), что не давал допинговый коктейль «Дюшес» российским спортсменам и не видел, как сами спортсмены употребляли «Дюшес» и манипулировали пробами. В Кремле уже назвали показания Родченкова подтверждением того, что российские спортсмены стали жертвами клеветы. Сам Макларен, с доклада которого началась серия допинговых скандалов, заявил, что не утверждал, будто россияне принимали допинг, а лишь писал, что они могли это делать.
Показания Родченкова в суде могут дать адвокатам российских спортсменов новые средства защиты их прав, заявил министр спорта РФ Павел Колобков в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «К сожалению, Олимпиаду уже не вернешь, Олимпиаду повторно провести невозможно. Одно то, что сейчас уже признано решение МОК несправедливым, уже говорит, что в принципе честь наших спортсменов уже отстояли в судебных инстанциях. Другой вопрос там — возможны ли дальнейшие механизмы, в том числе юридические? Тут нужно опять рассматривать это совместно с адвокатами, совместно с юридическими компаниями. Но после изучения мотивировочной части, я думаю, такие решения будут приняты».
Что касается самого Родченкова, то, по мнению Колобкова, он уже не представляет опасности, так как чаще появляется не в судах и спортивных инстанциях, а в прессе.
Павел Колобков: «Он еще какое-то время будет существовать в этом медийном пространстве. К сожалению, Родченков сейчас даже на суд не приехал. Он выступал за ширмой, по сути, выступали только одни его руки, которые двигались за ширмой. Поэтому надеюсь, что все-таки вся эта история через какое-то время наскучит и перестанет быть интересной».
Однако даже в этом случае Россия продолжит бороться за своих спортсменов и постарается не допустить дальнейших несправедливых отстранений и лишений медалей, добавил министр.
Подробности — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Показания Родченкова в суде могут дать адвокатам российских спортсменов новые средства защиты их прав, заявил министр спорта РФ Павел Колобков в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «К сожалению, Олимпиаду уже не вернешь, Олимпиаду повторно провести невозможно. Одно то, что сейчас уже признано решение МОК несправедливым, уже говорит, что в принципе честь наших спортсменов уже отстояли в судебных инстанциях. Другой вопрос там — возможны ли дальнейшие механизмы, в том числе юридические? Тут нужно опять рассматривать это совместно с адвокатами, совместно с юридическими компаниями. Но после изучения мотивировочной части, я думаю, такие решения будут приняты».
Что касается самого Родченкова, то, по мнению Колобкова, он уже не представляет опасности, так как чаще появляется не в судах и спортивных инстанциях, а в прессе.
Павел Колобков: «Он еще какое-то время будет существовать в этом медийном пространстве. К сожалению, Родченков сейчас даже на суд не приехал. Он выступал за ширмой, по сути, выступали только одни его руки, которые двигались за ширмой. Поэтому надеюсь, что все-таки вся эта история через какое-то время наскучит и перестанет быть интересной».
Однако даже в этом случае Россия продолжит бороться за своих спортсменов и постарается не допустить дальнейших несправедливых отстранений и лишений медалей, добавил министр.
Подробности — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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