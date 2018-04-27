Родченкову и Макларену пригрозили новыми исками после решения CAS

В прессе сегодня обсуждают показания информатора WADA Григория Родченкова. Их опубликовал Cпортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), который полностью оправдал олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Журналистов больше интересовали общие вопросы. Так, немецкий репортер во время интервью направлял Родченкова на то, чтобы он обвинил в допинге все российское государство. Журналиста BBC больше интересовало, не боится ли Родченков за свою жизнь, сидя в укрытии в США. Банки, пробирки, таблетки — эти мелочи телевизионщиков, похоже, не интересовали. Интересовали суд. В суде задавали четкие вопросы по существу, и выудили из информатора много фактических нестыковок.
По неубедительным показаниям Родченкова Макларен составлял свой доклад. После публикации этого доклада российская сборная не была допущена на две Олимпиады. Однако швейцарский суд отметил, что Макларен не потрудился поговорить с ключевыми свидетелями — российскими спортсменами, обвиняемыми в употреблении допинга.
Между тем Всемирное антидопинговое агентство (WADA), нанявшее юриста Макларена, заявило сегодня, что не собирается пересматривать результаты доклада в связи с оправдательным решением швейцарского суда российскому лыжнику Александру Легкову.
Ответ WADA на письмо НТВ: «Учитывая последние решения, WADA остается при своем мнении и считает, что выводы расследования Макларена о манипуляции допингом на высшем уровне были в очередной раз подтверждены».
Сам Макларен от комментария сегодня отказался. Глава Федерации бобслея России Александр Зубков не исключает возможность обращения в суд после новых заявлений Григория Родченкова и Макларена со встречным иском.
Подробнее о развитии допингового скандала — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
По неубедительным показаниям Родченкова Макларен составлял свой доклад. После публикации этого доклада российская сборная не была допущена на две Олимпиады. Однако швейцарский суд отметил, что Макларен не потрудился поговорить с ключевыми свидетелями — российскими спортсменами, обвиняемыми в употреблении допинга.
Между тем Всемирное антидопинговое агентство (WADA), нанявшее юриста Макларена, заявило сегодня, что не собирается пересматривать результаты доклада в связи с оправдательным решением швейцарского суда российскому лыжнику Александру Легкову.
Ответ WADA на письмо НТВ: «Учитывая последние решения, WADA остается при своем мнении и считает, что выводы расследования Макларена о манипуляции допингом на высшем уровне были в очередной раз подтверждены».
Сам Макларен от комментария сегодня отказался. Глава Федерации бобслея России Александр Зубков не исключает возможность обращения в суд после новых заявлений Григория Родченкова и Макларена со встречным иском.
Подробнее о развитии допингового скандала — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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