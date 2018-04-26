Родченков никогда не видел употребления допинга российскими спортсменами

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказался от части приписываемых ему заявлений.
Как сообщается в постановлении суда, Родченков заявил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль собственного производства под названием «Дюшес». Отмечается, что химик ни разу не видел, как атлеты употребляли запрещенные вещества.
Также Родченков признался, что не являлся свидетелем сдачи заранее заготовленных «чистых» анализов или получения инструкций спортсменами о приеме допинга.
Кроме этого, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что не осведомлен о том, кто и каким образом сообщал номера допинг-проб спортсменов на Олимпиаде в Сочи Ирине Родионовой, которая якобы распределяла запрещенные препараты в российском спорте. Также Родченков не смог назвать точный состав допингового коктейля «Дюшес».
Григорий Родченков является главным информатором скандального расследования WADA о допинге в российском спорте. В конце прошлого года издание The New York Times опубликовало текст, который назвало дневником Родченкова. В нем описано, как был приготовлен коктейль из трех анаболических стероидов и вермута, называемый «Дюшес». Родченков сначала опробовал коктейль на себе, после чего он якобы был распространен среди спортсменов.
Также Родченков признался, что не являлся свидетелем сдачи заранее заготовленных «чистых» анализов или получения инструкций спортсменами о приеме допинга.
Кроме этого, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что не осведомлен о том, кто и каким образом сообщал номера допинг-проб спортсменов на Олимпиаде в Сочи Ирине Родионовой, которая якобы распределяла запрещенные препараты в российском спорте. Также Родченков не смог назвать точный состав допингового коктейля «Дюшес».
Григорий Родченков является главным информатором скандального расследования WADA о допинге в российском спорте. В конце прошлого года издание The New York Times опубликовало текст, который назвало дневником Родченкова. В нем описано, как был приготовлен коктейль из трех анаболических стероидов и вермута, называемый «Дюшес». Родченков сначала опробовал коктейль на себе, после чего он якобы был распространен среди спортсменов.
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