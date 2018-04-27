В Кремле назвали новые показания Родченкова подтверждением его клеветы

Заявление информатора WADA о том, что он не давал российским спортсменам допинговый коктейль, подтверждает, что он оклеветал их, заявил
пресс-секретарь президента РФ.
Новые показания информатора WADA только подтверждают необоснованность его обвинений в адрес российских спортсменов. Такое заявления сделал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) выпустил постановление, в котором сообщается, что Родченков отказался от части приписываемых ему обвинений. Согласно данным суда, Родченков заявил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль собственного производства, не видел, как спортсмены принимают допинг, и не был свидетелем сдачи заранее заготовленных «чистых» анализов.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов».
Григорий Родченков является главным информатором скандального расследования WADA о допинге в российском спорте, которое привело к отстранению российской сборной от участия в олимпийских играх в Пхёнчхане. В конце прошлого года издание The New York Times опубликовало текст, который назвало дневником Родченкова. В нем описано, как был приготовлен коктейль из трех анаболических стероидов и вермута, называемый «Дюшес». Сам Родченков якобы сначала опробовал коктейль на себе, после чего распространил его среди спортсменов.
Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) выпустил постановление, в котором сообщается, что Родченков отказался от части приписываемых ему обвинений. Согласно данным суда, Родченков заявил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль собственного производства, не видел, как спортсмены принимают допинг, и не был свидетелем сдачи заранее заготовленных «чистых» анализов.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов».
Григорий Родченков является главным информатором скандального расследования WADA о допинге в российском спорте, которое привело к отстранению российской сборной от участия в олимпийских играх в Пхёнчхане. В конце прошлого года издание The New York Times опубликовало текст, который назвало дневником Родченкова. В нем описано, как был приготовлен коктейль из трех анаболических стероидов и вермута, называемый «Дюшес». Сам Родченков якобы сначала опробовал коктейль на себе, после чего распространил его среди спортсменов.
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