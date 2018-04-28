Роскомнадзор сообщил о ежедневном улучшении способов блокировки Telegram

В Роскомнадзоре ответили на критику и рассказали о работе по блокировке мессенджера Telegram.
В ведомстве подчеркнули каждый день совершенствуют инструментарий, который позволяет выполнить решение по ограничению доступа к Telegram, передает ТАСС.
Так в Роскомнадзоре прокомментировали критические замечания экспертов и интернет-компаний, которые ранее обвиняли ведомство в непонимании принципов работы Сети, а также предупредили об опасных последствиях блокировок.
Напомним, работа по блокировке Telegram началась в середине апреля, после решения Таганского суда Москвы. А на днях Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники». Позднее в ведомстве объяснили ситуацию технологическими особенностями работы системы и обвинили зарубежные компании в том, что они продолжают оказывать содействие мессенджеру.
Как отмечал глава ведомства Александр Жаров, для обхода блокировок Telegram использует порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов — более 10 миллионов. При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что будут подходить к вопросу блокировки Telegram более точечно. А сегодня стало известно, что Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров после того, как обнаружил в них отдельные IP-адреса Telegram, которые все еще остаются в списке запрещенных.
Так в Роскомнадзоре прокомментировали критические замечания экспертов и интернет-компаний, которые ранее обвиняли ведомство в непонимании принципов работы Сети, а также предупредили об опасных последствиях блокировок.
Напомним, работа по блокировке Telegram началась в середине апреля, после решения Таганского суда Москвы. А на днях Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники». Позднее в ведомстве объяснили ситуацию технологическими особенностями работы системы и обвинили зарубежные компании в том, что они продолжают оказывать содействие мессенджеру.
Как отмечал глава ведомства Александр Жаров, для обхода блокировок Telegram использует порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов — более 10 миллионов. При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что будут подходить к вопросу блокировки Telegram более точечно. А сегодня стало известно, что Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров после того, как обнаружил в них отдельные IP-адреса Telegram, которые все еще остаются в списке запрещенных.
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