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    Роскомнадзор сообщил о ежедневном улучшении способов блокировки Telegram

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    Роскомнадзор сообщил о ежедневном улучшении способов блокировки Telegram

    Роскомнадзор сообщил о ежедневном улучшении способов блокировки Telegram

    В Роскомнадзоре ответили на критику и рассказали о работе по блокировке мессенджера Telegram.

    В ведомстве подчеркнули каждый день совершенствуют инструментарий, который позволяет выполнить решение по ограничению доступа к Telegram, передает ТАСС.

    Так в Роскомнадзоре прокомментировали критические замечания экспертов и интернет-компаний, которые ранее обвиняли ведомство в непонимании принципов работы Сети, а также предупредили об опасных последствиях блокировок.

    Напомним, работа по блокировке Telegram началась в середине апреля, после решения Таганского суда Москвы. А на днях Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники». Позднее в ведомстве объяснили ситуацию технологическими особенностями работы системы и обвинили зарубежные компании в том, что они продолжают оказывать содействие мессенджеру.

    смотретьПесков: блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов
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    Как отмечал глава ведомства Александр Жаров, для обхода блокировок Telegram использует порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов — более 10 миллионов. При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что будут подходить к вопросу блокировки Telegram более точечно. А сегодня стало известно, что Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров после того, как обнаружил в них отдельные IP-адреса Telegram, которые все еще остаются в списке запрещенных.

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