Роскомнадзор решил перейти к «точечным» блокировкам Telegram

В Роскомнадзоре пообещали, что начнут подходить к вопросу о блокировке Telegram более точечно. Об этом рассказал глава Регионального общественного центра
интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.
Гребенников принял участие во встрече, посвященной блокировке мессенджера. По итогам мероприятия он заявил, что РОЦИТ продолжит прием жалоб от пользователей, которых задело блокировками IP-адресов, передает ТАСС.
Сергей Гребенников: «При этом в самом Роскомнадзоре также подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов для работы мессенджера в России, заблокированного по решению суда. При этом с Google, по данным ведомства, удалось выйти на «предметный диалог».
Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются вторую неделю, при этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. На сегодняшнем совещании с представителями бизнеса, пострадавшего от блокировки Telegram, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ограничение доступа к мессенджеру в России переросло в противодействие с мировыми IT-гигантами. Данные компании, по его словам, оказывают содействие мессенджеру для работы в России. При этом пока Amazon, Google и ряд других компаний отказываются исполнять российское законодательство.
Сергей Гребенников: «При этом в самом Роскомнадзоре также подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов для работы мессенджера в России, заблокированного по решению суда. При этом с Google, по данным ведомства, удалось выйти на «предметный диалог».
Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются вторую неделю, при этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. На сегодняшнем совещании с представителями бизнеса, пострадавшего от блокировки Telegram, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ограничение доступа к мессенджеру в России переросло в противодействие с мировыми IT-гигантами. Данные компании, по его словам, оказывают содействие мессенджеру для работы в России. При этом пока Amazon, Google и ряд других компаний отказываются исполнять российское законодательство.
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