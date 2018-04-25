Роскомнадзор начал «предметный» диалог с Google по ситуации с Telegram

Роскомнадзор вступил в диалог с Google по ситуации с ограничением доступа к мессенджеру Telegram. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы ведомства.
Как подчеркнули в Роскомнадзоре, взаимодействие с Google становится более конструктивным, «начат предметный диалог».
В то же время контакты с Amazon, по данным ведомства, «к положительным результатам пока не привели». В Роскомнадзоре не исключили, что это связано с политическими причинами.
Роскомнадзор утверждает, что продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов для работы мессенджера в России, что идет в разрез с решением суда.
Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются вторую неделю, при этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.
В то же время контакты с Amazon, по данным ведомства, «к положительным результатам пока не привели». В Роскомнадзоре не исключили, что это связано с политическими причинами.
Роскомнадзор утверждает, что продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов для работы мессенджера в России, что идет в разрез с решением суда.
Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются вторую неделю, при этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.
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