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26 апреля, 15:00
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    Роскомнадзор начал «предметный» диалог с Google по ситуации с Telegram

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Роскомнадзор начал «предметный» диалог с Google по ситуации с Telegram

    Роскомнадзор начал «предметный» диалог с Google по ситуации с Telegram

    Роскомнадзор начал «предметный» диалог с Google по ситуации с Telegram
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Роскомнадзор вступил в диалог с Google по ситуации с ограничением доступа к мессенджеру Telegram. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Как подчеркнули в Роскомнадзоре, взаимодействие с Google становится более конструктивным, «начат предметный диалог».

    В то же время контакты с Amazon, по данным ведомства, «к положительным результатам пока не привели». В Роскомнадзоре не исключили, что это связано с политическими причинами.

    Роскомнадзор утверждает, что продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов для работы мессенджера в России, что идет в разрез с решением суда.

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    Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются вторую неделю, при этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. В частности, под ограничение доступа попали ресурсы Google и Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.

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