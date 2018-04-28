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    Роскомнадзор разблокировал подсети Amazon

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    Роскомнадзор разблокировал подсети Amazon

    Роскомнадзор разблокировал подсети Amazon

    Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, при этом находящиеся в них IP-адреса Telegram остаются под блокировкой.

    Роскомнадзор убрал из реестра запрещенных сайтов три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать ограничения доступа к «добропорядочным» интернет-ресурсам. Речь идет о двух подсетях Amazon и одной OVH SAS, следует из данных Telegram-канала Rknshowtime.

    Из сообщения Роскомнадзора: «В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера».

    При этом в ведомстве добавили, что IP-адреса Telegram, находящиеся в составе подсетей, установлены и продолжают блокироваться. Роскомнадзор намерен продолжать мониторинг подсетей, которые использует Telegram.

    Из сообщения Роскомнадзора: «Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров».

    Ранее глава ведомства Александр Жаров заявлял, что для обхода блокировок Telegram использует порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов — более 10 миллионов. В Роскомнадзоре заявили, что не будут заниматься веерными блокировками, а постараются действовать более точечно.

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    Напомним, что Роскомнадзор в рамках борьбы с Telegram начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google 16 апреля. Затем стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.

    На днях Роскомнадзор в рамках блокировки мессенджера Telegram внес IP-адреса социальных сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассники» в реестр запрещенных сайтов. Позднее в ведомстве объяснили ситуацию технологическими особенностями работы системы и обвинили зарубежные компании в том, что они продолжают оказывать содействие мессенджеру.

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    В Кремле отмечали, что блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов. А в интернет-компаниях обвинили Роскомнадзор в непонимании принципов работы Сети, а также предупредили ведомство об опасных последствиях блокировок.

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