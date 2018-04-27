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    Роскомнадзор объяснил блокировку «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook. Telegram, Интернет, Песков, Роскомнадзор, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоскомнадзор объяснил блокировку «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook

    Роскомнадзор объяснил блокировку «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook

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    Роскомнадзор объяснил блокировку «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook

    Роскомнадзор объяснил блокировку «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook

      Роскомнадзор специально не блокировал IP-адреса российских и зарубежных социальных сетей, следует из сообщения ведомства в Facebook.

      В Роскомнадзоре объяснили, что попадание соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, а также Yahoo, Liveinternet и поисковика «Яндекс» в реестр запрещенных сайтов было кратковременным и связано с «техническими особенностями» работы системы.

      Из сообщения Роскомнадзора: «В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись».

      Сейчас адреса крупных интернет-компаний убраны из реестра.

      Отметим, что комментарий Роскомнадзора был опубликован на странице в Facebook — собственный сайт ведомства в настоящее время работает с перебоями.

      Напомним, блокировки IP-адресов различных компаний происходят на фоне работы Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство ведет эту работу с 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

      Ранее в Кремле призвали россиян не иронизировать и не придавать особенного значения тому, что блокировка мессенджера Telegram затягивается. Отвечая на вопрос об убытках, которые терпят российские компании, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ему хотелось бы понять, как производились подсчеты причиненного ущерба. Сам же Песков признался, что по-прежнему пользуется Telegram, несмотря на перебои в работе мессенджера.

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