Минфин США не готов снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из En+

Американский минфин отреагировал на новости об уступках со стороны Олега Дерипаски весьма сдержанно.
Сокращение доли Олега Дерипаски в En+ Group не обязательно является основанием для исключения из санкционного списка, заявили в ведомстве. Сначала минфин проведет тщательный анализ фактов в каждом отдельном случае.
В группе компаний Олег Дерипаска является контролирующим акционером. Ему принадлежит 66% акций. Напомним, накануне стало известно, что Дерипаска уходит из совета директоров En+ и сокращает свою долю в группе. В связи с этим группа обратилась в минфин США с просьбой продлить транзакции после 7 мая до 31 октября. Так как En+ принадлежит 48% «Русала», сокращение доли Дерипаски приведет к снижению влияния бизнесмена в алюминиевой компании.
Ранее в субботу ситуацию вокруг «Русала» прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не рассматривается возможность национализации компании, также там не получали сигналов от собственников и акционеров о готовности к этому.
В группе компаний Олег Дерипаска является контролирующим акционером. Ему принадлежит 66% акций. Напомним, накануне стало известно, что Дерипаска уходит из совета директоров En+ и сокращает свою долю в группе. В связи с этим группа обратилась в минфин США с просьбой продлить транзакции после 7 мая до 31 октября. Так как En+ принадлежит 48% «Русала», сокращение доли Дерипаски приведет к снижению влияния бизнесмена в алюминиевой компании.
Ранее в субботу ситуацию вокруг «Русала» прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не рассматривается возможность национализации компании, также там не получали сигналов от собственников и акционеров о готовности к этому.
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