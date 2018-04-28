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    Минфин США не готов снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из En+. Дерипаска, санкции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин США не готов снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из En+

    Минфин США не готов снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из En+

    4 комментария

    Минфин США не готов снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из En+

    Минфин США не готов снять санкции с «Русала» после ухода Дерипаски из En+

      Американский минфин отреагировал на новости об уступках со стороны Олега Дерипаски весьма сдержанно.

      Сокращение доли Олега Дерипаски в En+ Group не обязательно является основанием для исключения из санкционного списка, заявили в ведомстве. Сначала минфин проведет тщательный анализ фактов в каждом отдельном случае.

      В группе компаний Олег Дерипаска является контролирующим акционером. Ему принадлежит 66% акций. Напомним, накануне стало известно, что Дерипаска уходит из совета директоров En+ и сокращает свою долю в группе. В связи с этим группа обратилась в минфин США с просьбой продлить транзакции после 7 мая до 31 октября. Так как En+ принадлежит 48% «Русала», сокращение доли Дерипаски приведет к снижению влияния бизнесмена в алюминиевой компании.

      Ранее в субботу ситуацию вокруг «Русала» прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не рассматривается возможность национализации компании, также там не получали сигналов от собственников и акционеров о готовности к этому.

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