Трамп и Меркель выразили желание «поладить с Россией»

В Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа и Ангелы Меркель. Как и ожидалось, в центре внимания оказались проблемы международной безопасности, будущее ядерной сделки с Ираном и антироссийские санкции.
По итогам переговоров Меркель уже заявила, что «никто не хочет плохих отношений с Россией». По словам канцлера ФРГ, несмотря на разногласия по Сирии и Украине, в конфликтах с Москвой не заинтересованы ни США, ни Германия.
О желании поладить с Россией высказался и Трамп.
Дональд Трамп, президент США: «Не было никого более жесткого по отношению к России, чем я. Учитывая все это, если мы сможем поладить с Россией, — это будет хорошо, а не плохо».
Лидеры США и ФРГ также обсудили исторический саммит двух Корей. Трамп заявил, что не повторит ошибок, допущенных прежними американскими президентами, и продолжит оказывать давление на Пхеньян, пока корейский полуостров не превратится в зону, свободную от атомного оружия. Меркель с коллегой согласилась и даже сделала комплимент «жёсткости и мощи» Трампа.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы встречаемся в день, когда становится очевидным, что сила, на которую делал ставку президент Трамп, сохранение санкций против КНДР, привели к успеху. Мы будем пристально следить созданием на Корейском полуострове безъядерной зоны. Мы, немцы, можем понять, что означает, когда спустя годы после разделения страны снова возникают контакты».
Разногласий у Меркель и Трампа немало. Немецкий бизнес явно недоволен новыми санкциями против России и пошлинами, которые Вашингтон ввел на сталь и алюминий. Нет единства и по иранской ядерной программе. Еще одна важная тема — «Северный поток 2»: строительство газопровода, в который вложили деньги немецкие инвесторы, оказалось под угрозой. Вдобавок на прошлогодней встрече Меркель и Трамп явно дали понять, что не испытывают большой симпатии друг к другу. За канцлером даже закрепилось прозвище «злой переговорщик».
Подробности — в материале.
О желании поладить с Россией высказался и Трамп.
Дональд Трамп, президент США: «Не было никого более жесткого по отношению к России, чем я. Учитывая все это, если мы сможем поладить с Россией, — это будет хорошо, а не плохо».
Лидеры США и ФРГ также обсудили исторический саммит двух Корей. Трамп заявил, что не повторит ошибок, допущенных прежними американскими президентами, и продолжит оказывать давление на Пхеньян, пока корейский полуостров не превратится в зону, свободную от атомного оружия. Меркель с коллегой согласилась и даже сделала комплимент «жёсткости и мощи» Трампа.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы встречаемся в день, когда становится очевидным, что сила, на которую делал ставку президент Трамп, сохранение санкций против КНДР, привели к успеху. Мы будем пристально следить созданием на Корейском полуострове безъядерной зоны. Мы, немцы, можем понять, что означает, когда спустя годы после разделения страны снова возникают контакты».
Разногласий у Меркель и Трампа немало. Немецкий бизнес явно недоволен новыми санкциями против России и пошлинами, которые Вашингтон ввел на сталь и алюминий. Нет единства и по иранской ядерной программе. Еще одна важная тема — «Северный поток 2»: строительство газопровода, в который вложили деньги немецкие инвесторы, оказалось под угрозой. Вдобавок на прошлогодней встрече Меркель и Трамп явно дали понять, что не испытывают большой симпатии друг к другу. За канцлером даже закрепилось прозвище «злой переговорщик».
Подробности — в материале.
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