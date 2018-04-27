«Злой переговорщик» Меркель прибыла на встречу с Трампом

В Вашингтон прибыл «злой переговорщик» из Европы — так окрестили немецкого канцлера Ангелу Меркель.
Сегодня Меркель ждет встреча с президентом США Дональдом Трампом. И если недавний разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном для хозяина Белого дома походил скорее на милую и непринужденную беседу, то диалог с Меркель, вероятно, не сулит для президента США ничего хорошего. Все вспоминают, как в прошлом году Трамп и Меркель при встрече давали понять, что не испытывают друг к другу большой симпатии.
В центре внимания на переговорах будут конфликты в Сирии и на Украине, ситуация на Корейском полуострове, будущее ядерной сделки с Ираном, сотрудничество в рамках НАТО, а также торговые проблемы в отношениях Евросоюза и США. В числе прочего в Берлине не согласны с позицией Вашингтона по ввозным пошлинам на металлы и по иранской ядерной программе. Ранее координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер предостерег от завышенных ожиданий от встречи Меркель и Трампа.
Чего ждать от предстоящих переговоров — в материале корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
В центре внимания на переговорах будут конфликты в Сирии и на Украине, ситуация на Корейском полуострове, будущее ядерной сделки с Ираном, сотрудничество в рамках НАТО, а также торговые проблемы в отношениях Евросоюза и США. В числе прочего в Берлине не согласны с позицией Вашингтона по ввозным пошлинам на металлы и по иранской ядерной программе. Ранее координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер предостерег от завышенных ожиданий от встречи Меркель и Трампа.
Чего ждать от предстоящих переговоров — в материале корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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