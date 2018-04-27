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    Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Ирана

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    • Фото: Reuters © 2018, Aaron Bernstein
    Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Ирана

    Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Ирана

    Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Ирана
  • Фото: Reuters © 2018, Aaron Bernstein

    • Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает введение санкций против иранских должностных лиц в связи с нарушением прав человека в стране. Инициативу поддержали 410 конгрессменов, только двое проголосовали против.

    Согласно заявлению комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса, законопроект предусматривает введение санкций против иранских должностных лиц, ответственных за незаконное, политически мотивированное заключение в тюрьму граждан США.

    Эдвард Ройс, председатель комитета: «Законопроект требует, чтобы администрация (США, — ред.) определила, должны ли иранские официальные лица высокого ранга попасть под санкции в связи с нарушениями прав человека. Он также требует (от исполнительной власти, — ред.) установить, необходимо ли вводить санкции против иранских компаний в связи с коррупцией в государственном секторе».

    Инициатива также предусматривает рестрикции против иранских властей из-за цензуры, которая по мнению Вашингтона, существует в стране, и укрепление сотрудничества США с союзниками для оказания давления на Тегеран, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Дональд Трамп, вероятнее всего, примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД). Американский лидер уже не раз грозил разорвать соглашение, считая его «пагубным» для Соединённых Штатов. Согласно законодательству США, к 12 мая Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Если же он этого не сделает, санкции против Ирана автоматически возобновятся.

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