Интимный прием: объятия и поцелуи Трампа с Макроном затмили повестку переговоров в Вашингтоне

Сегодня завершается визит французского лидера Эмануэля Макрона в Вашингтон. Во время этой трехдневной поездки Макрон демонстрировал свое расположение к американскому президенту. И пресса с удовольствием обсуждает многочисленные объятия, поцелуи и похлопывания.
Эммануэлю Макрону и Дональду Трампу не удалось преодолеть разногласия по поводу существующей ядерной сделки с Ираном, которая не устраивает США, и президент Франции предложил хитрый ход: не разрывая старых договоренностей, начать работу над новым соглашением с исламской республикой.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Мы должны вместе найти возможности с региональными державами, с руководством Ирана для заключения соглашения. Я думаю, что обсуждение позволит нам открыть путь к новому соглашению, которое мне кажется необходимым. Над ним мы будем работать».
Осталось непонятным, выйдут США из действующего соглашения с Ираном или нет. Решить это должны до 12 мая. А если выйдут, то как в таком случае уговорить Иран вновь начать переговоры?
Интересно, что внимание к политической составляющей этого государственного визита президента Франции в США явно уступало новостям о личных контактах глав государств.
Пожалуй, столь теплого, если не сказать почти интимного приема, Белый дом не оказывал еще ни одному иностранному лидеру за всю историю.
Возможно, причина в том, что приезд президента Франции стал первым государственным визитом для администрации Трампа. Возможно, дело в приеме, оказанном Трампам в прошлом году в Париже, где Макрон 29 секунд не отпускал руку американского президента, но в Вашингтоне оба лидера не скрывали своих чувств друг к другу.
Они целовались и обнимались на церемонии у Белого дома, на входе в Белый дом, внутрь Трамп вел дорого гостя за руку. В общем, все должно было символизировать особые отношения между США и Францией. После переговоров на пресс-конференции они вновь обменялись любезностями, поцелуем и крепким мужским рукопожатием, переходящим в объятия. Фотографию, символизирующую тесные связи США и Франции, явно впечатленный Макрон даже выложил в своем Twitter.
А уходили президенты с пресс-конференции так, словно это был финал какого-то голливудского фильма. Не хватало только закатного солнца и шума волн.
Встретились вновь они уже на официальном ужине. Первая леди Америки по этому случаю символично надела платье от французского дома мод, предоставленное ей бесплатно. Меланья также лично выбрала декор, сервировку и меню, предлагаемое гостям, оно тоже было с французскими нотками.
Подробности — в видеоматериале.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Мы должны вместе найти возможности с региональными державами, с руководством Ирана для заключения соглашения. Я думаю, что обсуждение позволит нам открыть путь к новому соглашению, которое мне кажется необходимым. Над ним мы будем работать».
Осталось непонятным, выйдут США из действующего соглашения с Ираном или нет. Решить это должны до 12 мая. А если выйдут, то как в таком случае уговорить Иран вновь начать переговоры?
Интересно, что внимание к политической составляющей этого государственного визита президента Франции в США явно уступало новостям о личных контактах глав государств.
Пожалуй, столь теплого, если не сказать почти интимного приема, Белый дом не оказывал еще ни одному иностранному лидеру за всю историю.
Возможно, причина в том, что приезд президента Франции стал первым государственным визитом для администрации Трампа. Возможно, дело в приеме, оказанном Трампам в прошлом году в Париже, где Макрон 29 секунд не отпускал руку американского президента, но в Вашингтоне оба лидера не скрывали своих чувств друг к другу.
Они целовались и обнимались на церемонии у Белого дома, на входе в Белый дом, внутрь Трамп вел дорого гостя за руку. В общем, все должно было символизировать особые отношения между США и Францией. После переговоров на пресс-конференции они вновь обменялись любезностями, поцелуем и крепким мужским рукопожатием, переходящим в объятия. Фотографию, символизирующую тесные связи США и Франции, явно впечатленный Макрон даже выложил в своем Twitter.
France-USA pic.twitter.com/sBloQi9j82— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 апреля 2018 г.
А уходили президенты с пресс-конференции так, словно это был финал какого-то голливудского фильма. Не хватало только закатного солнца и шума волн.
Встретились вновь они уже на официальном ужине. Первая леди Америки по этому случаю символично надела платье от французского дома мод, предоставленное ей бесплатно. Меланья также лично выбрала декор, сервировку и меню, предлагаемое гостям, оно тоже было с французскими нотками.
Подробности — в видеоматериале.
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