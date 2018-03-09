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    Берлин назвал американские пошлины на металл противозаконными

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    Берлин назвал американские пошлины на металл противозаконными

    Берлин назвал американские пошлины на металл противозаконными

    Правительство Германии считает противозаконными ввозные таможенные пошлины на сталь и алюминий, которые ввел президент США Дональд Трамп.

    Представитель кабмина ФРГ Георг Штрайтер сообщил, что Берлин обеспокоен решением американского президента и решительно отвергает одностороннее введение штрафных пошлин.

    Георг Штрайтер: «Правительство принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин, мы считаем их противозаконными. Мы рассмотрим, как на них реагировать».

    Штрайтер также подчеркнул «общую и решительную позицию» Евросоюза по этому вопросу.

    Георг Штрайтер: «Эти пошлины затрагивают прежде всего потребителей и вредят международным торговым потокам, а также таят опасность раскручивания спирали эскалации».

    В Минэкономики ФРГ в свою очередь отметили, что «принятие односторонних мер — ошибочный путь по решению проблемы избыточных производственных мощностей».

    Ранее в министерстве финансов Франции заявили, что вместе с партнерами по ЕС оценят действия Вашингтона и в случае необходимости примут ответные меры. А власти Великобритании охарактеризовали этот шаг как «двойной абсурд».

    Дональд Трамп объяснил введение пошлин тем, что хочет защитить металлургические предприятия США, которые пострадали от недобросовестной торговли. Заградительные меры должны вступить в силу через 15 дней. Для алюминия это 10%, для стали — 25%.

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