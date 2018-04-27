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    Меркель: никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией

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    Меркель: никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией

    Меркель: никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией

    Меркель: никто не заинтересован в плохих отношениях с Россией
  • Фото: Associated Press © 2018, Jacquelyn Martin

    • Канцлер ФРГ и президент США провели совместную пресс-конференцию в Вашингтоне.

    Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, что лидеры двух стран, в числе прочих вопросов, обсуждали политику России.

    Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Ни один человек не заинтересован в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где появляются конфликты и совершаются такие вещи, как, например, на Украине, их следует называть своими именами».

    По словам Меркель, в ходе переговоров с Трампом они обсудили политику России, ее роль в Сирии, ситуацию на Украине, а также возможные последствия американских санкций против РФ для Германии, пишет ТАСС.

    Ангела Меркель: «Мы очень тесно взаимодействуем с представителями администрации США и министерством финансов США, чтобы обменяться мнениями относительно того, какое именно побочное действие могут оказать антироссийские санкции».

    смотреть«Злой переговорщик» Меркель прибыла на встречу с Трампом
    «Злой переговорщик» Меркель прибыла на встречу с Трампом
    Ранее сообщалось, что на переговорах Меркель и Трамп собираются обсуждать будут конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, будущее ядерной сделки с Ираном, сотрудничество в рамках НАТО, а также торговые проблемы в отношениях ЕС и США.

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