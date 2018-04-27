Исторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин намерены подписать мирный договор и отказаться от ядерного оружия. Но самой большой неожиданностью стало теплое, почти дружеское отношение лидеров двух стран друг к другу.
Совсем недавно казалось, что ситуация на Корейском полуострове близка в вооруженному столкновению. Американский и северокорейский лидеры обменивались крайне обидными словами. И вдруг Ким Чен Ын, про которого на Западе принято рассказывать ужасные вещи, становится провозвестником новой мирной эры в этом регионе мира. Мало кто на Западе верит, что Ким, заявивший об окончании программы ядерного вооружения и отказавшийся от продолжения ядерных испытаний, готов уничтожить созданное с таким трудом оружие. Он лишь готов двигаться в этом направлении в рамках глобального разоружения всех ядерных держав. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил в случае несговорчивости лидера КНДР покинуть предстоящие переговоры с ним. Но пока все идет хорошо, и основные предпосылки для встречи Трампа и Кима на межкорейском саммите созданы.
Всего 50 километров отделяют центр Сеула от пограничной деревни Пханмунджон — зловещего места, символа раскола страны, где вся земля испещрена туннелями, прорытыми северянами на случай возможного вторжения. Все туристы с юга подписывают в конце продолжительного инструктажа бумагу с отказом от претензий, если по ним здесь откроют огонь. Линия границы проходит точно посередине стола, за которым время от времени встречаются делегации двух государств. Сегодня в этой деревне прошли первые переговоры Ким Чен Ына и южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Теперь пограничную территорию объявляют зоной мира.
Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, который оказался по южную сторону от демаркационной линии. Пересек линию в направлении КНДР и южнокорейский президент — впрочем, не впервые. В октябре 2007 года отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир принимал в Пхеньяне тогдашнего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна. Стороны тогда договорились отказаться от актов военной агрессии и взаимных угроз, но опасное противостояние не исчезло, а продолжало нарастать.
Ким-младший считает прошедшие 11 лет потерянным временем и готов пойти значительно дальше, чем его отец. Не исключено, что уже до конца года будет подписан договор о прекращении войны, в которой официально до сих пор находятся оба государства. Осенью лидер Южной Кореи намерен посетить Пхеньян.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Всего 50 километров отделяют центр Сеула от пограничной деревни Пханмунджон — зловещего места, символа раскола страны, где вся земля испещрена туннелями, прорытыми северянами на случай возможного вторжения. Все туристы с юга подписывают в конце продолжительного инструктажа бумагу с отказом от претензий, если по ним здесь откроют огонь. Линия границы проходит точно посередине стола, за которым время от времени встречаются делегации двух государств. Сегодня в этой деревне прошли первые переговоры Ким Чен Ына и южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. Теперь пограничную территорию объявляют зоной мира.
Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, который оказался по южную сторону от демаркационной линии. Пересек линию в направлении КНДР и южнокорейский президент — впрочем, не впервые. В октябре 2007 года отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир принимал в Пхеньяне тогдашнего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна. Стороны тогда договорились отказаться от актов военной агрессии и взаимных угроз, но опасное противостояние не исчезло, а продолжало нарастать.
Ким-младший считает прошедшие 11 лет потерянным временем и готов пойти значительно дальше, чем его отец. Не исключено, что уже до конца года будет подписан договор о прекращении войны, в которой официально до сих пор находятся оба государства. Осенью лидер Южной Кореи намерен посетить Пхеньян.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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