Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей для встречи с президентом Мун Чжэ Ином

Северокорейский лидер Ким Чен Ын перешел через
военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи, чтобы принять участие в саммите с президентом Мун Чжэ Ином.
Он стал первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, которая последние 65 лет разделяет Корейский полуостров.
У военно-демаркационной линии Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обменялись рукопожатиями, передает РИА Новости. После этого они отправились в здание переговоров «Дом мира» в демилитаризованной зоне, где будет проходить межкорейский саммит.
В состав северокорейской делегации вошли председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, Цой Хви и Ли Су Ён, глава генштаба Корейской народной армии Ли Мён Су, министр народных вооруженных сил Пак Ён Сик, министр иностранных дел Ли Ён Хо и председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Соль Квон, а также сестра Ким Чен Ына из центрального аппарата партии Ким Ё Чжон.
Ранее агентство ЦТАК сообщило, что в рамках саммита Ким Чен Ын планирует обсудить со своим южнокорейским коллегой «широкий спектр вопросов, направленных на улучшение двусторонних отношений, установление мира, процветания и объединение Корейского полуострова».
У военно-демаркационной линии Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обменялись рукопожатиями, передает РИА Новости. После этого они отправились в здание переговоров «Дом мира» в демилитаризованной зоне, где будет проходить межкорейский саммит.
В состав северокорейской делегации вошли председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, Цой Хви и Ли Су Ён, глава генштаба Корейской народной армии Ли Мён Су, министр народных вооруженных сил Пак Ён Сик, министр иностранных дел Ли Ён Хо и председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Соль Квон, а также сестра Ким Чен Ына из центрального аппарата партии Ким Ё Чжон.
Ранее агентство ЦТАК сообщило, что в рамках саммита Ким Чен Ын планирует обсудить со своим южнокорейским коллегой «широкий спектр вопросов, направленных на улучшение двусторонних отношений, установление мира, процветания и объединение Корейского полуострова».
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