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    Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей для встречи с президентом Мун Чжэ Ином

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    • Фото: Reuters © 2018, Jorge Silva
    Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей для встречи с президентом Мун Чжэ Ином

    Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей для встречи с президентом Мун Чжэ Ином

    Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей для встречи с президентом Мун Чжэ Ином
  • Фото: Reuters © 2018, Jorge Silva

    • Северокорейский лидер Ким Чен Ын перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи, чтобы принять участие в саммите с президентом Мун Чжэ Ином.

    Он стал первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, которая последние 65 лет разделяет Корейский полуостров.

    У военно-демаркационной линии Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обменялись рукопожатиями, передает РИА Новости. После этого они отправились в здание переговоров «Дом мира» в демилитаризованной зоне, где будет проходить межкорейский саммит.

    В состав северокорейской делегации вошли председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, Цой Хви и Ли Су Ён, глава генштаба Корейской народной армии Ли Мён Су, министр народных вооруженных сил Пак Ён Сик, министр иностранных дел Ли Ён Хо и председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Соль Квон, а также сестра Ким Чен Ына из центрального аппарата партии Ким Ё Чжон.

    Ранее агентство ЦТАК сообщило, что в рамках саммита Ким Чен Ын планирует обсудить со своим южнокорейским коллегой «широкий спектр вопросов, направленных на улучшение двусторонних отношений, установление мира, процветания и объединение Корейского полуострова».


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