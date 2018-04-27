Начало новой истории: в Пханмунджоме стартовал межкорейский саммит

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали межкорейские переговоры в пограничном пункте Пханмунджом. Они стали первыми более чем за 10 лет.
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что они прибыли в Пханмунджом с ощущением начала новой истории, передает РИА Новости.
Ким Чен Ын, глава КНДР: «Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию».
А президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал коллегу вместе принести мир и процветание на Корейский полуостров и поблагодарил его за решительность.
Мун Чжэ Ин, глава Республики Корея: «Я осознаю, какая ответственность лежит на наших с вами плечах. И я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, прибыв на эти переговоры. Так давайте вместе проявим мужество и решимость и принесем мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она стала символом мира».
В ближайшие два дня главы двух государств обсудят вопросы, направленные на улучшение двусторонних отношений, а также перспективы воссоединения.
Ким Чен Ын, глава КНДР: «Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию».
А президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал коллегу вместе принести мир и процветание на Корейский полуостров и поблагодарил его за решительность.
Мун Чжэ Ин, глава Республики Корея: «Я осознаю, какая ответственность лежит на наших с вами плечах. И я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, прибыв на эти переговоры. Так давайте вместе проявим мужество и решимость и принесем мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она стала символом мира».
В ближайшие два дня главы двух государств обсудят вопросы, направленные на улучшение двусторонних отношений, а также перспективы воссоединения.
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