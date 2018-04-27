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    Суд отказался перевести экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

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    Суд отказался перевести экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест

    Суд отказался перевести <nobr>экс-директора</nobr> <nobr>«Гоголь-центра»</nobr> под домашний арест

    Басманный суд Москвы отказался смягчить меру пресечения фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому.

    Басманный суд Москвы отказался перевести бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, передает РИА Новости.

    Евгения Николаева, судья: «Суд не нашел обоснованности для удовлетворении ходатайства следствия».

    Напомним, о переводе ходатайствовало следствие, объясняя такое решение возрастом и состоянием здоровья бывшего гендиректора театра. Однако гособвинение на заседании суда в пятницу выступило против перевода, сочтя его необоснованным.

    Напомним, по делу о хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие культурного проекта «Платформа», кроме Малобродского, проходят режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева. Никто из фигурантов, кроме Масляевой, не признает свою вину. Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей.

    Сейчас фигурантов дела знакомят с материалами следствия, затем дело должно поступить в суд для рассмотрения по существу.

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