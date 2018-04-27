Прокуратура выступила против перевода Малобродского под домашний арест

Гособвинение выступило против перевода фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского под домашний арест. О переводе просило следствие.
Гособвинение не видит обстоятельств для перевода под домашний арест фигуранта дела «Седьмой студии», бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, передает ТАСС.
Малобродский сейчас находится в СИЗО. О переводе ходатайствовало следствие, объясняя такое решение возрастом и состоянием здоровья бывшего гендиректора театра.
Из заявления прокурора: «Ранее следователь выступал с ходатайством, чтобы продлить срок стражи, сейчас он не назвал каких-то новых обстоятельств для перевода Малобродского под домашний арест. Мы против ходатайства следователя и смягчения меры пресечения».
Напомним, по делу о хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие культурного проекта «Платформа», кроме Малобродского, проходят режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева. Никто из фигурантов, кроме Масляевой, не признает свою вину. Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей.
Малобродский сейчас находится в СИЗО. О переводе ходатайствовало следствие, объясняя такое решение возрастом и состоянием здоровья бывшего гендиректора театра.
Из заявления прокурора: «Ранее следователь выступал с ходатайством, чтобы продлить срок стражи, сейчас он не назвал каких-то новых обстоятельств для перевода Малобродского под домашний арест. Мы против ходатайства следователя и смягчения меры пресечения».
Напомним, по делу о хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие культурного проекта «Платформа», кроме Малобродского, проходят режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева. Никто из фигурантов, кроме Масляевой, не признает свою вину. Еще одна фигурантка дела, продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова, сейчас за границей.
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