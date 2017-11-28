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    Генпрокуратура попросила Интерпол объявить в розыск продюсера «Гоголь-центра»

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    Генпрокуратура попросила Интерпол объявить в розыск продюсера «Гоголь-центра»

    Генпрокуратура попросила Интерпол объявить в розыск продюсера <nobr>«Гоголь-центра»</nobr>

    Генпрокуратура РФ обратилась в Интерпол с поручением объявить продюсера «Гоголь-центра» Воронову в международный розыск.

    Генпрокуратура РФ направила в Интерпол материалы для объявления в розыск продюсера «Гоголь-центра» Екатерины Вороновой. Об этом в пятницу сообщили «Интерфаксу» в надзорном ведомстве.

    Из сообщения Генпрокуратуры РФ: «Генеральная прокуратура РФ направила в НЦБ Интерпола МВД России поручение об организации международного розыска Е.Вороновой с целью ареста и выдачи».

    Отмечается, что если Воронова будет найдена и задержана за границей, Генпрокуратура может потребовать ее выдачи.

    Воронова вместе с режиссером Кирилом Серебренниковым, бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским, бывшим гендиректором организации Юрием Итиным и бывшим главбухом Ниной Масляевой обвиняется в хищении 69 млн рублей. выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». Никто, кроме Масляевой, не признает свою вину; Масляева же заключила сделку со следствием и дала показания на других фигурантов.

    Воронова была исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», который так и не был показан в рамках «Платформы». По данным следствия, весной 2017 года Воронова уехала из России в Латвию.

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