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    Суд продлил арест режиссеру Серебренникову и не отпустил его на съемки и в театр

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Суд продлил арест режиссеру Серебренникову и не отпустил его на съемки и в театр

    Суд продлил арест режиссеру Серебренникову и не отпустил его на съемки и в театр

    Суд продлил арест режиссеру Серебренникову и не отпустил его на съемки и в театр
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Басманный суд Москвы продлил до 19 января 2018 года срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова.

    Басманный суд Москвы отказал режиссеру Кириллу Серебренникову в прошении отпустить его на несколько дней из-под домашнего ареста для съемок финальных сцен фильма о Викторе Цое и работы над постановкой балета «Нуреев» в Большом театре.

    Артур Карпов, судья: «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить в отношении Серебренникова срок домашнего ареста на три месяца, то есть до 19 января».

    Как сообщает ТАСС, суд также продлил до 19 января домашний арест в отношении главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой и бывшего гендиректора студии Юрия Итина. Гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского суд оставил под стражей до 19 января 2018 года.

    Напомним, ранее режиссер обратился с просьбой отпустить его «хоть под охраной автоматчиков» на репетиции балета «Нуриев», который в декабре выходит в Большом театре и на съемочную площадку фильма «Лето» о рокерах 1980-х годов. По словам режиссера, без него закончить съемки невозможно.

    смотретьМединский в интервью НТВ удивился шумихе вокруг дела Серебренникова
    Мединский в интервью НТВ удивился шумихе вокруг дела Серебренникова
    Напомним, знаменитый режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявлено обвинение в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». Как сообщили адвокаты режиссера, более 30 деятелей культуры попросили отпустить Серебренникова из-под ареста под свое личное поручительство.

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