За Серебренникова поручились более 30 знаменитых певцов и артистов

Басманный суд Москвы отказался закрывать для журналистов и слушателей заседание о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову, а адвокат режиссера рассказал об артистах, которые готовы за него поручиться.
С просьбой закрыть процесс к суду обратился представитель следствия. Он объяснил, что это необходимо сделать ради безопасности бывшего главного бухгалтера созданной Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая дала показания на режиссера. По словам следователя, на ее дочерей ранее оказывалось давление.
Адвокаты же настаивали на открытом слушании, заявляя, что Масляева «заслужила дружбу со следствием подробными показаниями на других фигурантов дела», но все участники процесса должны быть равны. Судья Артур Карпов заявил, что суд не находит основной для закрытия процесса, передает ТАСС.
Также адвокат режиссера Дмитрий Харитонов в суде заявил, что более 30 деятелей культуры попросили отпустить Серебренникова под личное поручительство. Среди них оказались Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Сергей Юрский, рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), Сергей Безруков, Павел Лунгин, Артур Смольянинов, Гоша (Юрий) Куценко, Алёна Апина, Зураб Церетели, Борис Гребенщиков и многие другие.
Ранее во время сегодняшнего заседания суда следователь заявил о существовании в «Седьмой студии» так называемой черной кассы. Он, в частности, рассказал о показаниях свидетелей, которые подтверждают, что через студию обналичивали деньги. При этом представитель СК подчеркнул, что Серебренников не мог не знать о махинациях.
Напомним, режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявлено обвинение в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». По данным следствия, режиссер и его подчиненные заключали фиктивные договоры, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками.
Адвокаты же настаивали на открытом слушании, заявляя, что Масляева «заслужила дружбу со следствием подробными показаниями на других фигурантов дела», но все участники процесса должны быть равны. Судья Артур Карпов заявил, что суд не находит основной для закрытия процесса, передает ТАСС.
Также адвокат режиссера Дмитрий Харитонов в суде заявил, что более 30 деятелей культуры попросили отпустить Серебренникова под личное поручительство. Среди них оказались Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Сергей Юрский, рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), Сергей Безруков, Павел Лунгин, Артур Смольянинов, Гоша (Юрий) Куценко, Алёна Апина, Зураб Церетели, Борис Гребенщиков и многие другие.
Ранее во время сегодняшнего заседания суда следователь заявил о существовании в «Седьмой студии» так называемой черной кассы. Он, в частности, рассказал о показаниях свидетелей, которые подтверждают, что через студию обналичивали деньги. При этом представитель СК подчеркнул, что Серебренников не мог не знать о махинациях.
Напомним, режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявлено обвинение в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». По данным следствия, режиссер и его подчиненные заключали фиктивные договоры, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками.
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