Суд перевел бывшего главбуха «Седьмой студии» под домашний арест

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой.
Басманный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему главному бухгалтеру созданной Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Нине Масляевой. Из СИЗО Масляева отправлена под домашний арест, сообщает агентство «Москва».
Решение изменить меру пресечения было принято в связи с тем, что Масляева заключила сделку со следствием и дала показания на других фигурантов, рассказав об обстоятельствах, о которых следствию ранее известно не было. Срок меры пресечения установлен до 19 октября.
Создатель «Седьмой студии» режиссер Кирилл Серебренников также находится под домашним арестом с 23 августа. Серебренникову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа».
Решение изменить меру пресечения было принято в связи с тем, что Масляева заключила сделку со следствием и дала показания на других фигурантов, рассказав об обстоятельствах, о которых следствию ранее известно не было. Срок меры пресечения установлен до 19 октября.
Создатель «Седьмой студии» режиссер Кирилл Серебренников также находится под домашним арестом с 23 августа. Серебренникову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа».
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