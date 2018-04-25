СК намерен перевести фигуранта дела «Седьмой студии» под домашний арест

Следственный комитет России намерен освободить фигуранта дела о хищениях в «Седьмой студии» Алексея Малобродского из СИЗО и перевести его под домашний арест.
Соответствующее ходатайство направлено в Басманный суд Москвы.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста».
Напомним, по делу о хищении проходят также режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева.
Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных 133 млн рублей, выделенных основанной К.Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Все, кроме Масляевой, обвинения отвергают.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста».
Напомним, по делу о хищении проходят также режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева.
Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных 133 млн рублей, выделенных основанной К.Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Все, кроме Масляевой, обвинения отвергают.
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