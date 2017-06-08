Экс-главбух студии Серебренникова пошла на сделку со следствием

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова признала свою вину по делу о хищении почти 1,3 млн рублей и пошла на сделку со следствием.
Об этом экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева заявила в зале Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на ее арест.
Нина Масляева , экс-главбух «Седьмой студии»: «Не снимаю свой вины и изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение».
Мосгорсуд признал арест Масляевой законным и оставил женщину под стражей до 19 июля. Ранее Масляева просила заменить ей меру пресечения на домашний арест.
Ранее в квартире худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, а также в самом театре, который он возглавляет, прошли обыски. После допроса в качестве свидетеля он был отпущен. Также обыски прошли еще по ряду адресов. По подозрению в мошенничестве были задержаны экс-глава «Седьмой студии» Юрий Итин и главбух Нина Масляева.
Нина Масляева , экс-главбух «Седьмой студии»: «Не снимаю свой вины и изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение».
Мосгорсуд признал арест Масляевой законным и оставил женщину под стражей до 19 июля. Ранее Масляева просила заменить ей меру пресечения на домашний арест.
Ранее в квартире худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, а также в самом театре, который он возглавляет, прошли обыски. После допроса в качестве свидетеля он был отпущен. Также обыски прошли еще по ряду адресов. По подозрению в мошенничестве были задержаны экс-глава «Седьмой студии» Юрий Итин и главбух Нина Масляева.
Комментарии