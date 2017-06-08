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  • 08.06, 11:51

    Экс-главбух студии Серебренникова пошла на сделку со следствием

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    • Фото: Александр Щербак / ТАСС
    <nobr>Экс-главбух</nobr> студии Серебренникова пошла на сделку со следствием

    Экс-главбух студии Серебренникова пошла на сделку со следствием

    <nobr>Экс-главбух</nobr> студии Серебренникова пошла на сделку со следствием
  • Фото: Александр Щербак / ТАСС

    • Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова признала свою вину по делу о хищении почти 1,3 млн рублей и пошла на сделку со следствием.

    Об этом экс-главбух «Седьмой студии» Нина Масляева заявила в зале Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на ее арест.

    Нина Масляева , экс-главбух «Седьмой студии»: «Не снимаю свой вины и изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение».

    Мосгорсуд признал арест Масляевой законным и оставил женщину под стражей до 19 июля. Ранее Масляева просила заменить ей меру пресечения на домашний арест.

    Напомним, Нина Масляева и экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин подозреваются в мошенничестве, совершенном в 2014 году. Из постановления суда следует, что «Седьмая студия» получила 66,5 млн бюджетных рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей. По версии следствия, Масляева и Итин сговорились и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

    Ранее в квартире худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, а также в самом театре, который он возглавляет, прошли обыски. После допроса в качестве свидетеля он был отпущен. Также обыски прошли еще по ряду адресов. По подозрению в мошенничестве были задержаны экс-глава «Седьмой студии» Юрий Итин и главбух Нина Масляева.

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