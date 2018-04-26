В штаб-квартире ОЗХО начался брифинг с участием свидетелей «химатаки» в Сирии

Россия представила Организации по запрещению химического оружия 17 свидетелей, способных доказать, что «химическая атака» в Думе,
из-за которой США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, была постановкой. В Гаагу, где расположена штаб-квартира ОЗХО, приехали и медики, находившиеся на месте событий, где снималось постановочное видео «Белых касок», которое Запад посчитал достаточным доказательством химатаки.
Десять дней назад выступление российского постпреда при ОЗХО Алекандра Шульгина произвело эффект разорвавшейся бомбы. Он тогда представил доказательства, что после якобы имевшей место химатаки в сирийской Думе 7 апреля не было найдено ни одного свидетеля и ни одного отравленного. Более того, не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео из больницы, сделанного организацией «Белые каски». Сегодня они появились в Гааге.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Сирийцев 17 — 14 взрослых, трое детей. Все из Думы».
Накануне техсекретариат Организации по запрещению химического оружия рекомендовал представителям делегации РФ дать экспертам ОЗХО возможность опросить свидетелей-сирийцев, которым российская сторона сегодня дала слово на специально организованной пресс-конференции. Но при этом также ОЗХО потребовала от России не проводить никаких пресс-конференций до окончания расследования экспертов организации в Сирии.
Российская делегация тем не менее решила провести брифинг, подчеркнув, что он не направлен на то, чтобы помешать работе миссии ОЗХО.
Сама Организация по запрету химоружия готова выслушать прибывших из Думы свидетелей, но постпреды стран НАТО и некоторых государств ЕС демонстративно отказались присутствовать на пресс-конференции.
Александр Шульгин: «Я уже предвижу, что они будут говорить. В принципе, не трудно догадаться. Они скажут, что русские с сирийцами пытаются помешать работе миссии по установлению фактов, что мы изымаем каких-то важных свидетелей вместо того, чтобы они давали там показания экспертам, и пытаемся повлиять на ход следствия. Собственно говоря, они готовят общественное мнение к определенному сценарию. Настойчиво говорят о том, что российские военные, возможно, какие-то улики уже зачистили. Поэтому вряд ли что-то удастся доказать. Но повторяю: это говорят те люди, которые непосредственно, невольно участвовали в провокации. Мы надеемся, что хотя бы часть делегаций, ответственных членов ОЗХО поймет, что к чему».
Ситуация все же меняется. Если несколько дней назад представители ОЗХО наотрез отказывались встретиться с отцом мальчика Хасана Диаба, который готов был давать показания, что никакой химатаки в Думе не было и его сын участвовал в постановке. Но сейчас ОЗХО решило все-таки встретиться с 17 сирийцами. И это определенный прорыв российской дипломатии.
The joint briefing of the Russian Federation 🇷🇺 and the Syrian Arab Republic 🇸🇾 has started at the #OPCW. All national delegations were invited to this unique event with the participation of real witnesses of staged «chemical attack» in Douma. pic.twitter.com/u3Ata9ik0a— RussianEmbassyNL (@rusembassynl) 26 апреля 2018 г.
Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО: «Сирийцев 17 — 14 взрослых, трое детей. Все из Думы».
Накануне техсекретариат Организации по запрещению химического оружия рекомендовал представителям делегации РФ дать экспертам ОЗХО возможность опросить свидетелей-сирийцев, которым российская сторона сегодня дала слово на специально организованной пресс-конференции. Но при этом также ОЗХО потребовала от России не проводить никаких пресс-конференций до окончания расследования экспертов организации в Сирии.
Российская делегация тем не менее решила провести брифинг, подчеркнув, что он не направлен на то, чтобы помешать работе миссии ОЗХО.
Сама Организация по запрету химоружия готова выслушать прибывших из Думы свидетелей, но постпреды стран НАТО и некоторых государств ЕС демонстративно отказались присутствовать на пресс-конференции.
Александр Шульгин: «Я уже предвижу, что они будут говорить. В принципе, не трудно догадаться. Они скажут, что русские с сирийцами пытаются помешать работе миссии по установлению фактов, что мы изымаем каких-то важных свидетелей вместо того, чтобы они давали там показания экспертам, и пытаемся повлиять на ход следствия. Собственно говоря, они готовят общественное мнение к определенному сценарию. Настойчиво говорят о том, что российские военные, возможно, какие-то улики уже зачистили. Поэтому вряд ли что-то удастся доказать. Но повторяю: это говорят те люди, которые непосредственно, невольно участвовали в провокации. Мы надеемся, что хотя бы часть делегаций, ответственных членов ОЗХО поймет, что к чему».
Ситуация все же меняется. Если несколько дней назад представители ОЗХО наотрез отказывались встретиться с отцом мальчика Хасана Диаба, который готов был давать показания, что никакой химатаки в Думе не было и его сын участвовал в постановке. Но сейчас ОЗХО решило все-таки встретиться с 17 сирийцами. И это определенный прорыв российской дипломатии.
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