Эксперты ОЗХО во второй раз посетили сирийскую Думу

Вопрос о мнимой химатаке в Думе все еще остается без ответа миссии Организации по запрещению химоружия. Сегодня ее эксперты во второй раз вошли в сирийский город и смогли осмотреть еще одно место и опросить людей.
Осмотреть за раз все кварталы, где по предположению Запада произошла химатака, специалисты не смогли из-за опасности нападения террористов. Несмотря на то, что город освобожден от боевиков, единичные группировки все еще ведут активные боевые действия в Сирии.
Собранные в Думе пробы эксперты ОЗХО в ближайшее время перешлют в одну из своих лабораторий в Нидерланды.
Собранные в Думе пробы эксперты ОЗХО в ближайшее время перешлют в одну из своих лабораторий в Нидерланды.
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