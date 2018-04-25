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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Эксперты ОЗХО во второй раз посетили сирийскую Думу

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    Эксперты ОЗХО во второй раз посетили сирийскую Думу

    Эксперты ОЗХО во второй раз посетили сирийскую Думу

    Вопрос о мнимой химатаке в Думе все еще остается без ответа миссии Организации по запрещению химоружия. Сегодня ее эксперты во второй раз вошли в сирийский город и смогли осмотреть еще одно место и опросить людей.

    Осмотреть за раз все кварталы, где по предположению Запада произошла химатака, специалисты не смогли из-за опасности нападения террористов. Несмотря на то, что город освобожден от боевиков, единичные группировки все еще ведут активные боевые действия в Сирии.

    Собранные в Думе пробы эксперты ОЗХО в ближайшее время перешлют в одну из своих лабораторий в Нидерланды.

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